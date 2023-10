Spy: la galerie a épaté les écoliers, artistes en herbes

L’exposition s’est terminée il y a quelques jours et une quinzaine d’élèves de 1re et 2e primaires de Mme Dellis, de l’école de la Communauté Française de Spy, en ont profité pour découvrir l’univers de la galerie. "Cette année, ils travaillent avec moi sur un projet “l’art à l’école”, explique Carine Dellis. Nous découvrons de nombreux peintres connus, au gré des pages d’une histoire pour enfant: Musette Souricette de Stéphane Millerou et Quitterie Laborde. Tous ces peintres connus étant malheureusement décédés, je leur fais découvrir des peintres de notre époque. Cette galerie située à trois pas de notre école est du pain béni. En découvrant les rues du village, nous nous sommes rendus à la galerie pour notre première visite. Les œuvres de Thierry Cayman ont beaucoup impressionné les enfants." Ces images, gravées dans les temps immémoriaux (passés ou futurs) et fantastiques, interrogent la place de l’(in)humain sur Terre, dans la nature. Des rêves hermétiques, comme l’artiste les nomme.

Fenêtre sur l’imaginaire

Denis Javaux, le galeriste s’est fait guide, mettant sa passion à hauteur de mômes. "La visite avait été préparée en classe et les écoliers ont été très attentifs, reconnaissant les dessins qu’ils avaient déjà analysés. Toutes et tous, sans exception, ont apprécié de découvrir une vraie galerie d’art et de plonger dans l’univers de Cayman. Ils ont bien compris que chaque dessin est une fenêtre sur l’imaginaire. Chacun a choisi son dessin préféré pour lui donner un titre et se faire prendre en photo avec. C’est super d’ouvrir ainsi les jeunes enfants à l’art. Ils ont exprimé l’envie de revenir voir les autres expositions."

Carine Dellis confirme: "Les enfants n’attendent qu’une chose maintenant, c’est d’y retourner pour découvrir d’autres artistes." En attendant, des ateliers aquarelles vont être organisés en classe par une maman. "Beaucoup d’autres projets sont en réflexion."

Thierry Cayman a donc repris ses tableaux (certains ont été vendus) sur une jolie note. Il laisse sa place, ces jours-ci (et jusqu’au 5 novembre), à la Spytoise VED, une autre institutrice qui, après 30 ans, s’est recyclée dans la composition d’illustrations et de cartes toujours portés sur l’Amour et la Liberté, en toute pureté.

Rue de la Sauvenière, 1. Infos et horaires : galerie-aarnor.be/contactet 0473 54 70 64