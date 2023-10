Moustier-sur-Sambre : les Gamapias en herbe ont une Renversante Solution qu’ils partageront quatre soirs

Organisée avec la collaboration de l’ASBL Jemsa et de la Fécota, la pièce Renversante solution sera interprétée par Stéphane Bertel, Corine Vanhoye, Antoine Davreux, Pauline Delfosse, Floriant Bouchat, Marie Collin, Tatiana Jossart, Thomas Levrel et Murielle Delvigne, la pièce a été écrite par Dominique Lemarre et Jérôme Kohler.