Au festival de Moustier, le cinéma belge régale avec une nouvelle possibilité de voir le film de Paloma Sermon-Daï avant presque tout le monde

Le lundi 16 octobre à 19 h 30, le festival s’ouvrira de la même manière que le FIFF il y a quelques jours, avec Quitter la nuit, avec Veerle Baetens. Prix du public à la Mostra de Venise, ce film de Delphine Girard prolonge le court-métrage Une sœur qui avait remporté une série de prix et avait représenté la Belgique aux Oscar en 2020. En voilà le résumé: "Une nuit, une femme en danger appelle la police. Anna prend l’appel. Un homme est arrêté. Les semaines passent, la justice cherche des preuves, Aly, Anna et Dary font face aux échos de cette nuit qu’ils ne parviennent pas à quitter. "

Des Andennais et des Floreffois

Mardi à 19 h 30, c’est un autre film passé par le FIFF qui sera présenté: rien de moins que le dernier Bayard d’Or, Il pleut dans la maison. Déjà multirécompensé, le film de l’Andennaise Paloma Sermon-Daï, interprété, par des comédiens en herbe du cru sclaynois, n’est attendu en salles (par toute une région) qu’en avril prochain. Moustier est une nouvelle chance de voir, avant presque tout le monde, cette tranche de vie aigre-douce, le dernier été de l’enfance mouvementée d’un frère et une sœur, sur les bords de l’Eau d’Heure. En avant-programme, notons que le court-métrage du floreffois Michel Hanse, La clé d’Ophuicus, sera proposé.

Mercredi, place aux enfants (entrée gratuite pour les – 12 ans) à 14 h avec le dessin animé Sirocco et le royaume des courants d’air, prix du public du festival de référence d’Annecy. Une odyssée à travers les mondes qui promet bien des sensations. À 19 h 30, retour des adultes pour Le syndrome des amours passées, le nouveau film des toujours sensibles Ann Sirot et Raphaël Balboni avec Lucie Debay. Le synopsis promet des situations contrôlables: "Rémy et Sandra n’arrivent pas à avoir d’enfant à cause d’un syndrome. Pour guérir, il n’y a qu’une seule solution: ils doivent recoucher une fois avec tou (te)s leurs ex."

Jeudi, à 16 h, lumière sur le cinéma du Luxembourgeois Vivian Goffette avec Les poings serrés, portés par Yanis Frisch, Lucie Debay, Laurent Capelluto et Wim Willaert. "Le père de Lucien est en prison. Lui vit retiré avec sa mère et son frère. Contre leur avis, le jeune garçon veut revoir son père."

À 19 h 30, on enchaîne avec du cinéma de genre qui déboîte: le thriller L’autre Laurens de Claude Schmitz, cinéaste originaire de Namur. "Gabriel Laurens est un détective privé un peu las, spécialisé dans les affaires conjugales. Lorsque sa nièce Jade déboule dans sa vie pour lui demander d’enquêter sur la mort de son père, frère jumeau de Gabriel, il voit resurgir des souvenirs qu’il pensait enfouis pour toujours. Confronté aux fantômes de son passé, Gabriel est entraîné dans une étrange enquête mêlant faux-semblants, fantasmes et trafic de stupéfiants."

Vendredi à 16 h, c’est Le cours de la vie de Frédéric Sojcher. Boycotté par pas mal de salles belges pour d’obscures raisons mais ayant réussi un très joli score en France, le réalisateur promet une belle leçon de cinéma avec Agnès Jaoui et Jonathan Zaccaï.

À 19 h 30, le dernier film de Benoît Mariage, Habib – la grande aventure sera à l’honneur, avec Bastien Ughetto et Catherine Deneuve au générique. "Habib est un jeune acteur qui rêve de théâtre et de cinéma, mais qui n’enchaîne que des rôles sans envergure. Sa famille a bien du mal à comprendre cette passion qui ne lui rapporte pas un rond. Jusqu’au jour où il décroche un petit rôle de gigolo aux côtés de Catherine Deneuve. C’est le début de la grande aventure, mais aussi le début des problèmes… "

De la poésie dans ce monde de brutes

Samedi, nouvelles séances de rattrapages pour deux films poétiques qui ont fait sensation au FIFF. À 16 h, c’est La Fiancée du poète de Yolande Moreau avec une ribambelle inénarrable d’acteurs. "Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N’ayant pas les moyens d’entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires. Trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer, sans le savoir, au retour du quatrième: son grand amour de jeunesse, le poète. "

À 19 h 30, on regardera passer L’étoile filante du duo Abel & Gordon mêlant mime, danse et burlesque de manière pop. "Boris est un barman qui vit dans la clandestinité après son implication dans un attentat. Son passé refait surface quand une victime le retrouve pour se venger. La rencontre avec le dépressif et solitaire Dom, son sosie, est le moyen parfait pour échapper à la vengeance. Mais Boris ignore l’existence de Fiona, détective privée, qui enquête sur la soudaine disparition de son ex-mari Dom. "

Comme le veut la tradition, le festival basse-sambrien se clôturera par un petit-déjeuner, dimanche, dès 9 h 30, et la projection, à 10 h 30, de la comédie sociale Les Gentils, d’Olivier Ringer, avec Renaud Rutten, Isabelle De Hertogh, Tom Audenaert et Achille Ridolfi. "Avec la délocalisation de leur principal gros client, Michel et Blandine voient leur petite entreprise couler progressivement, tout en entraînant leur personnel avec eux. Alors qu’ils sont occupés à tout perdre, jusqu’à leur maison et leur amour, ils vont recevoir du soutien de Florent, leur comptable, et de Bruno, un de leurs ouvriers. Ensemble, ils vont tenter de trouver un chemin pour s’en sortir tous les quatre. "

Durant tout le festival, Place Ô Arts proposera l’exposition libre et gratuite "Espace de lumière et arrêt sur image", permettant la découverte de nouveaux talents. Chaque séance en soirée et celle pour les enfants diffuseront un ou deux courts-métrages. Enfin, au rayon des invités, Paloma Sermon-Daï et Vivian Goffette ont déjà confirmé leur venue, de même que de nombreux représentants des courts. D’autres pourraient s’ajouter.

7 €/séance. Prévente le sa 14/10 de 14 h à 16 h et avant chaque séance au CC Gabrielle Bernard, rue de la Fabrique, 4C.

www.cinemabelge.be