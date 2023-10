Potelets rue de la Chistrée et de l’Hospice: il faudra s’adapter au changement

Le but est de forcer les automobilistes à lever le pied sur cette route dont la vitesse est limitée à 50 km/h et même de les obliger à s’arrêter si une voiture arrive en sens inverse. Un dispositif qui a été voté et validé au conseil communal de… 2014 et mis en œuvre aujourd’hui, près de 10 ans plus tard. "Au départ, il n’y avait qu’un seul poteau car il y a eu un retard dans la commande, indique le chef de corps faisant fonction, Frédéric Henry. Malheureusement, certains conducteurs ont été verbalisés car, plutôt que de contourner le poteau par la gauche, il passait par la droite, via la bande de stationnement et le trottoir. Ce problème a été résolu quelques semaines plus tard avec l’installation du second potelet."

La bourgmestre a testé

Il n’est pas question, aujourd’hui, de modifier le dispositif en place. C’est ce qu’a indiqué la bourgmestre, Stéphanie Thoron, au conseil communal. "Il n’y a pas de réglementation stricte concernant la position des bandes réfléchissantes. J’ai également fait l’expérience de passer entre minuit et 5h du matin: les bandes sont très réfléchissantes. On remarque tout de suite qu’il y a quelque chose sur la voie publique." Frédéric Henry partage le même avis. "Ce dispositif n’a pas été décidé par la Commune mais bien par un spécialiste de la mobilité du SPW en 2014. Personnellement, je suis satisfait de ces poteaux car il y a clairement une diminution de la vitesse dans ces deux rues."

Et si certains sont déjà abîmés, ce n’est pas lié au dispositif en lui-même. "C’est parce que les conducteurs ne respectent pas la signalisation, ajoute le chef de corps. Il y a aussi ceux qui, plutôt que de s’arrêter et attendre, passent en vitesse et touchent le potelet avec le flanc de leur voiture pour ensuite rouler sur la bande de stationnement avant de reprendre leur route."

Un sondage ?

Des réponses et explications qui, aujourd’hui encore, ne satisfont pas le conseiller communal. "Il n’y a que des critiques par rapport à ce changement. Certains riverains me disent qu’ils n’osent plus sortir sur leur trottoir. Quant à la visibilité des potelets, vous dites que vous les voyez. Moi je propose de faire un sondage auprès des citoyens pour savoir réellement qui les voit et qui ne les voit pas afin d’objectiver la situation." Reste à voir si la majorité JEM embraye.