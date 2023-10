Jemeppe: le ping sans buvette au hall omnisports, ça ne matche pas

La Commune leur a alors permis de disposer de la grande cafétéria au rez-de-chaussée. "Sauf qu’il n’y avait ni table ni chaise pour accueillir les joueurs et le public. Notre tenancière faisait donc des kilomètres à chaque match pour monter les boissons. Durant les travaux, notre bar a également été démonté. Aujourd’hui, nous sommes donc obligés de laver nos verres dans une bassine car nous n’avons plus d’évier en haut."

Récemment, les membres du club ont à nouveau été obligés de déménager leurs frigos dans un autre local du hall en raison de récents travaux de démolition et rénovation de la vieille cafétéria centrale. "Aujourd’hui, ils sont installés dans l’ex-buvette du basket au rez. Nous avons reçu un mail de l’administration communale où il est clairement indiqué que nous ne pouvons cette pièce que pour du stockage et non commune buvette “pirate”."

Le problème de ces changements, c’est qu’ils ont des répercussions sur les finances des clubs de ping. Un sentiment partagé par Georges Cambron, président du Jemclub et qui partage la salle avec celui de Mazy-Spy. "Nos deux clubs ont subi des pertes de minimum 30% de revenus. Ce qu’il faut savoir, c’est que la buvette, pour nous, c’est notre seule rentrée d’argent. Chez nous, contrairement au football, le public ne paie pas d’entrée. En raison de la disposition et de l’absence de bar, les gens consomment moins alors que nos frais n’ont pas diminué. " Du côté de la Commune, un retour en arrière n’est pas imaginable. "Nous nous demandons toujours pourquoi les pompiers nous interdisent d’installer nos frigos alors que c’est une toute nouvelle installation électrique…"

Pas de vestiaire, pas de tournoi

En plus de la buvette, les vestiaires du hall sont indisponibles. Ils sont en travaux et des tests concernant la légionellose (voir ci-contre) sont en cours. Tous les clubs sont pénalisés et sont obligés de se doucher dans l’autre salle située à quelques pas. "Ce qui signifie donc que nous ne pouvons plus organiser de tournois officiels jusqu’à nouvel ordre puisque nous ne respectons plus les conditions d’organisation", ajoute Régis Romainville. Impossible également d’organiser, par exemple, un souper du club ou un repas pizza entre joueurs puisqu’ils n’ont ni cuisine, ni buvette. "Bref, nous tirons la langue, soupire Geroges Cambron. J’ai le sentiment profond qu’il y a une volonté de nous pousser à partir pour faire place à des sports novateurs. Depuis la fin des travaux de la toiture, nos réserves financières diminuent alors qu’avant, nous finissions chaque saison avec un petit bénéfice."

Le mini-foot impacté

Le club du Ministar Jemeppe, comme pour le basket, dispose d’une buvette temporaire sous forme de conteneur. Une chance par rapport aux clubs de ping. "Mais nos rentrées financières en ont pris un coup depuis que nous ne possédons plus notre buvette, commente Rémi Warnier, président. P uisque le conteneur est dehors, les spectateurs ne vont plus chercher à boire à la mi-temps. Quand le match est fini et qu’ils sortent, ils sont plus proches de leur voiture que de la buvette alors… ils partent. Heureusement, nos pertes sont comblées en partie par un subside communal de 1000€ par an."

Demande de permis

La bourgmestre a signé la demande de permis d’urbanisme pour la seconde partie de la rénovation énergétique du hall omnisports qui concerne, notamment, la façade. Les travaux seront réalisés grâce à un subside de 1,5 million€ de la Région.