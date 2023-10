Jemeppe: une fête pour célébrer les 100 ans de Gilberte Roger

Née à Franière le 20 août 1923, Gilberte a habité durant une grande partie de sa vie à Jemeppe, rue Chaumont à Ham avant de pousser la porte de la maison de repos Van Cutsem en novembre 2018. Elle a trois frères, Arthur, Roch, Joseph et a été mariée à Marcel Haut. Ils ont eu une fille, Liliane. Gilberte est aujourd’hui la grand-mère de Pascal et Philippe et l’arrière-grand-mère de Virginie, Alexandre, Sophie, Raphaël et Benjamin.

À 100 ans, la résidente du home du CPAS apprécie les plaisirs simples de la vie: les animaux, les biscuits, les bonbons, faire plein de bisous, et surtout, boire son petit verre.

C’est avec les pensionnaires, la direction de la maison de repos, sa famille et plusieurs élus communaux jemeppois que Gilberte a passé ce cap, vendredi après-midi, des 100 ans.