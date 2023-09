Onoz : 2157 plants de cannabis découverts dans l’ancien club échangiste

C’est Ores qui avait attiré l’attention de la police suite à une consommation anormalement élevée d’électricité à cet endroit. Un câble suspect permettant de se connecter illégalement au réseau électrique avait rapidement été découvert. Les plants de cannabis étaient répartis dans 4 chambres de culture et le jardinier logeait dans le grenier, il devait toucher 5000 euros lors de la récolte du cannabis. Interrogé, un des prévenus reste vague : “J’ai prêté ma carte de banque et ma voiture, je n’aurais pas dû.” Le second prévenu présent affirme qu’il ne connaît aucun des protagonistes du dossier.

3 ans de prison sont requis contre le jardinier, 5 ans de prison et 1000 euros d’amende sont réclamés pour les deux autres. Les avocats des deux derniers prévenus évoquent une enquête mal ficelée et plaident l’acquittement.