Jemeppe: "Ancrage", cinquième expo photo du Club Sambre Image à Moustier

Ce plaisir et cet enthousiasme, le club les partage depuis cinq ans. Pour fêter son anniversaire, et comme chaque année, une exposition est organisée au centre culturel Gabrielle Bernard de Moustier du 29 septembre au dimanche 1er octobre. "Mais cette fois, contrairement aux trois dernières expositions, un thème a été imposé à tous nos photographes, commente Emiro Cazzolato. C’est l’ancrage, le même thème général qui anime depuis toujours le centre culturel. C’est, pour un photographe, un sujet très large. Je pense par exemple à l’ancrage local, l’ancrage à la nature, familial ou encore par rapport à la musique car elle rassemble et unit. Il y a également le sens plus commun avec, par exemple, des cordes, des nœuds."

Vendredi, dès 19h, il sera possible de découvrir les créations de 24 photographes issus de la Basse-Sambre et de Gembloux. "Ils auront chacun 4 m2 de la salle pour s’exprimer, ajoute Emiro. Pour ma part, j’exposerai 18 photos de tailles différentes. Le nombre varie en fonction du format. Nous demandons juste à nos photographes d’être cohérents au niveau de leur présentation."

Les précédentes années, ce rendez-vous annuel avait attiré pas moins de 400 curieux. "Notre club est formé d’amateurs et de professionnels, ajoute Richard Maucourant. Nos membres travaillent autant avec leur téléphone qu’avec un appareil photo dernier cri. Il n’y a aucune exigence à ce niveau. La différence, c’est aussi ce qui fait la force, la beauté de notre club." Le vernissage du vendredi, ouvert à tous et toutes, sera également animé dès 20h30 par un match d’impro sur le thème de l’ancrage entre le groupe des Spypois et de Namur du Risque. "Là aussi, ça risque de partir dans tous les sens", sourit Richard. Le samedi et le dimanche, il sera possible de visiter l’exposition de 14h à 19h. "Un de nos membres exposera des photos anciennes et récentes de la commune de Jemeppe." L’occasion de découvrir le territoire sous un autre angle.