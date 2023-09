Jemeppe : feu vert pour le stand de tir à Mornimont

Son projet est de rénover et transformer l’ex-gare privée de Mornimont, qui n’est plus en fonction depuis 1948, en un accueil, une cafétéria, des bureaux et un stand de tir à air. Un nouveau bâtiment à toit plat sera également construit dans le prolongement de la gare. Il comprendra deux couloirs de 100 mètres, dont un divisé en deux de 50 mètres, dédiés au tir traditionnel. Le tout pour un budget de plus d’un million d’euros. "Si tous ces éléments principaux du dossier ont été validés, la Commune a toutefois émis des conditions sur certains points."

Locataire plutôt que propriétaire

Tout d’abord, le parking devra compter cinq places réservées au PMR plutôt que deux. Ensuite, il est demandé aux responsables de fermer l’accès à la terrasse de leur cafétéria après 20h en été. Dernier point: le sentier qui se situe au bout du terrain, derrière la gare et près de la voie ferrée, devra rester accessible. Bref, les conditions imposées n’empêcheront pas de tirer à Mornimont. "Je peux vous dire que tout sera respecté, commente Émile Trefois. Les habitants peuvent également se rassurer: il n’est pas question de faire de fête à la cafétéria. Si nous devions organiser un événement, nous demanderons l’autorisation de la Commune. En temps normal, nos activités se déroulent la journée plutôt qu’en soirée."

Le permis en poche, les choses sérieuses peuvent commencer pour Émile Trefois et toute son équipe. Il espère que le premier coup de pioche sera donné au mois d’octobre. "Le calendrier fixé avec les entrepreneurs prévoit déjà les travaux de terrassement tout prochainement. Sincèrement , je crois que le chantier peut être terminé dans 6 ou 7 mois." L’ASBL, après négociations avec les propriétaires de l’ex-gare, sera locataire du lieu. "Nous bénéficierons d’un bail de 50 ans tandis que notre permis d’exploitation devra être renouvelé tous les 20 ans. Nous avons donc le temps de voir venir. C’est une excellente nouvelle pour assurer la pérennité de la pratique."

Si l’ASBL a souhaité s’installer sur le territoire jemeppois, et plus précisément à Mornimont sur conseils du service d’urbanisme de la commune, ce n’est pas un hasard. "Car il y a une demande, une attente importante dans ce coin de la province de Namur." C’est encore plus vrai depuis qu’il n’est plus possible de tirer à Ronet (Flawinne). "Trois zones de police (Jemeppe, Samsom et Entre-Sambre et Meuse) viendront s’entraîner tout comme le Département nature et forêt (DNF) ainsi que la direction de la sécurisation (DAB) de la police fédérale. Si rien n’a changé, c’est le chef de corps de la zone Samsom, Jean-Paul Bourgeois, qui s’occupera de la coordination des plannings."

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que le projet de l’ASBL, grâce à la pugnacité de son président, a fait mouche auprès de toutes les instances administratives. "L’enquête publique n’a récolté que deux remarques. Elles portaient toutes les deux sur le bruit. Ces personnes avaient peur que nous tirions à l’air libre. Je vous rassure, le bâtiment sera fermé et isolé acoustiquement de l’extérieur."