Spy: "le plus grand banquet pizzas du monde solidaire"

Le vendredi, une soirée d’échanges à propos des politiques migratoires et interculturelles est au programme. "Qui prend les décisions concernant l’accueil des personnes d’origine étrangère ? Y a-t-il des différences de traitement selon l’origine des personnes ? Quel est le vécu des migrants ?": voilà selon Héloïse Dercq, animatrice au GABS, quelques-unes des questions qui seront débattues. Ce moment d’échanges sera suivi d’un atelier d’expression convoquant poésies, slam et haïku. Infos et réservations au 0474 33 03 29.

Le samedi dès 14h, place au plus grand banquet pizzas du monde solidaire. C’est à tout le moins ce qu’espère Émilie Puits, animatrice citoyenneté au GABS: "Tout le monde est invité à participer à la création des pizzas en apportant des légumes et des épices."

Entre 15h et 17h, ateliers création de décorations, expression et d’écriture sur l’hospitalité, rythmes et percussions ou encore initiation au cirque. Un espace donnerie et un espace tout petits seront accessibles jusqu’à 18 h. Dès 17h, début du grand banquet, qui sera suivi d’un karaoké. Réservation souhaitée au 0494/93 09 46.