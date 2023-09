Jemeppe-sur-Sambre: les maquettes de voiture, le moteur de Richard (photos)

C’est à l’âge adulte que le Jemeppois s’est découvert une réelle passion pour le modélisme. "J’ai commencé dans les années 1980, avec une maquette à l’échelle 1/12e. Depuis, j’ai toujours fonctionné au coup de cœur. Je me suis spécialisé dans les Ferrari. Je m’intéresse beaucoup aux anciens modèles, mais récemment, j’ai reproduit la voiture qui a gagné les dernières 24h du Mans."

Quand on l’interroge sur la pièce de ses rêves, le maquettiste répond avec humour: "Une vraie, bien sûr !". En attendant de pouvoir se l’offrir, il se contente de miniatures, qu’il reconstitue à partir de modèles et photos d’époque. "Je n’ai pas d’échelles de prédilection. Je reste toujours sur une base commerciale." De quoi le forcer à travailler dans le détail. De la carrosserie au moteur, toutes ses reproductions sont minutieusement travaillées et extrêmement fidèles.

Mais le modéliste ne réalise pas seulement des voitures. Il s’amuse également à les mettre en situation, au moyen de décors en tout genre, comme un village pittoresque ou un vieux garage. "Pour représenter des petites clés, par exemple, j’ai utilisé des cartes à puce. Je me suis servi d’un emporte-pièce pour leur donner une forme. Et pour les personnages qui gravitent autour, je pars de figurines en plastique que je transforme. Puis, je peins à l’huile."

Malheureusement, Richard Hermans n’a jamais eu l’occasion de présenter aux pilotes son travail de passionné. "Je ne pourrai pas évaluer le nombre d’heures et de jours que peut prendre la confection d’une maquette, car je séquence mon temps de travail. Mais ce que je sais, c’est qu’il faut du temps devant soi ! Et je serais bien incapable d’estimer le nombre de figurines réalisées au cours de ces quarante dernières années. Car en plus des maquettes de voitures, je réalise également des figurines historiques."

Un travail qui a été récompensé à de multiples reprises pour ses œuvres, lors de prestigieux concours.

En bref

Un club

En 2013, Richard Hermans organisait une première exposition de maquettisme à Jemeppe. "J’avais été approché par la Commune pour mettre en place un rassemblement qui touche toutes les générations. Dans la foulée est né le club “Maquettes et figurines historiques de Jemeppe-sur-Sambre”. Notre premier atelier s’est tenu en 2014 et depuis, nous nous donnons rendez-vous un mercredi sur deux, de 18 à 22 h, à la salle Albert de Ham-sur-Sambre. Chacun vient avec sa maquette. Sinon, on en a quelques-unes en réserve. Les adultes paient 15 € pour un an. Pour les enfants, c’est gratuit et on leur fournit le matériel et les peintures de départ."

40 exposants

Le club organise un événement au centre culturel Gabrielle Bernard de Moustier-sur-Sambre, ces samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 17h. "Il y aura une quarantaine d’exposants, clubs et particuliers venant des quatre coins de la Wallonie, indique Richard Hermans. Tous les univers seront représentés. On aura un grand réseau ferroviaire de neuf mètres sur trois représentant la vallée de la Sambre. On accueillera aussi une personne qui travaille les matériaux de récupération et une autre qui dévoilera une reproduction d’un paquebot de trois mètres de long. Un club de Liège fera également naviguer ses bateaux sur un plan d’eau extérieur et les enfants pourront y tester trois petits hors-bord." durant lesquelles sera aussi organisée une mini-bourse d’échange.

0484 77 23 21