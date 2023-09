Jemeppe-sur-Sambre : il campe devant le CPAS pour obtenir son attestation de SDF

"Le président du CPAS m’a conseillé de m’installer à l’arrière"

Jérémy a alors pris la décision de camper sur le parking en face du CPAS, juste à côté de l’administration communale en espérant faire accélérer la procédure. Il dort là depuis lundi. "J’ai eu le président du CPAS, Vincent Vanrossomme, au téléphone vendredi. Je lui ai dit que si rien ne bougeait, je poserais ma tente devant le CPAS. Ce qui est fou, c’est qu’il m’a soutenu dans ma démarche et m’a même conseillé de m’installer sur le parking arrière pour que les assistantes sociales puissent constater que je n’avais pas de domicile !"

Il ne décampera pas

Mardi début d’après-midi, lorsque nous l’avons appelé, le Jemeppois de 25 ans n’avait toujours pas eu de contact avec une assistante sociale. "Je me suis installé sur le parking à l’avant. Mais je ne risque pas de croiser grand monde parce que les travailleurs ont tous garé leur voiture à l’arrière du bâtiment depuis que je suis là… Pour ne pas me voir sans doute." Plus que son attestation, il aimerait surtout bénéficier rapidement d’un toit. "J’ai rencontré la bourgmestre, Stéphanie Thoron, la semaine dernière. Elle m’a dit qu’elle ferait tout pour me trouver un logement. Rien n’a bougé depuis. J’ai également appris qu’il y avait un logement de transit disponible, qu’il ne manquait, en fait, qu’un meuble de cuisine et une taque de cuisson. Je sais qu’un couple sans enfant y a déjà été hébergé durant un mois. Pourquoi ne pourrais-je pas en bénéficier le temps du traitement de ma demande par Sambr’Habitat ? On m’a d’ailleurs assuré qu’avec mon attestation de SDF, je pourrai être rapidement logé !" En attendant de trouver une solution, voire un compromis, Jérémy est déterminé à ne pas décamper du parking du CPAS.