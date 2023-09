Trois couples diamantaires

60 années de mariage, c’est un cap qu’ont franchi Robert Arnould et Viviane Onbelet. Lui est né à Moustier le 15 janvier 1943, elle à Flawinne le 16 avril 1943. Le mariage a eu lieu le 14 septembre 1963. Ils s’étaient rencontrés aux cours du soir en comptabilité. Ils ont eu quatre enfants, treize petits enfants et huit arrière-petits-enfants, ce qui a été souligné par l’échevin Collard-Bovy, réjoui de voir ainsi repeuplée la région wallonne.

Établis à Moustier également, Jan De Roover, né à Wavre-Notre-Dame le 12 septembre 1939, et Marie Eyrens, née à Farciennes le 23 novembre 1943, se sont unis à Farciennes, le 23 novembre 1963. Ils ont un fils, un petit-fils et deux arrière-petits-enfants.

Habitant Ham, rue Courte, les époux Jean Genot, y né la 19 janvier 1941, et Marie-Thérèse Chatelain, née à Namur le 8 septembre 1941, se sont mariés à Moustier, le 3 août 1963. Jean Genot a exercé le métier de coiffeur indépendant pendant 63 ans. Ils ont un fils, une petite-fille et deux arrière-petits-enfants.

Trois noces d’or

Originaires de la région liégeoise, les époux Louis Peppinghaus, né à Fexhe-Slins le 28 janvier 1951, et Lucienne Stensheke, née à Wandre le 26 mars 1955, se sont mariés à Liège le 8 décembre 1973. Après avoir travaillé dans l’hôtellerie puis dans un magasin de décoration, ils se sont retirés dans la rue de la Glacerie, à Moustier, et ont un enfant et deux petits-enfants.

Les époux Michel Vandeloise, né à Spy le 11 avril 1953, et Claudine Thoron, née à Namur le 14 juin 1953, se sont unis à Moustier le 2 juin 1973. Mais ils habitent Ham, rue de la Gare. Ils ont un fils et une petite-fille.

C’est à Mornimont qu’habitent Michel Godefroid, né à Fosses-la-Ville le 5 décembre 1952, et Martha Matagne, née le 7 juillet 1948 à Mornimont. Où ils se sont mariés le 31 mars 1973 après s’être rencontrés lors d’un "bal du mayeur", Émile Matagne, le papa de la jubilaire. Ils ont une fille et deux petits-fils.

Noces de brillant

Jean Willem est né à Auvelais le 29 décembre 1933, comme Martine Van Den Bosch, le 12 septembre 1940. Ils se sont mariés le 27 septembre 1958 et établis à Moustier, rue du Bois. Un fils, un petit-fils et deux arrière-petits-enfants composent leur descendance.