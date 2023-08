Jemeppe : deuxième mouture pour 29 appartements à Moustier

Mais lorsqu’il reçoit son permis d’urbanisme, le Covid et l’augmentation folle des matériaux sont passés par là. Le coût du projet immobilier a explosé. "Notamment pour le parking en sous-sol", souffle l’agriculteur dont la famille est installée dans le village depuis 1880.

Un commerce en moins, un appartement en plus

Durant de longs mois, Quentin Polet et son architecte ont réfléchi à une nouvelle mouture. Ils ont finalement revu à la baisse les volumes avant d’introduire une nouvelle demande de permis. Il est désormais question d’un commerce de proximité, 29 appartements d’une à trois chambres, un vaste parking de 60 places et un local pour les poubelles et vélos. Le dossier est consultable jusqu’au 31 août à l’administration communale. "Nous avons réduit le bâti de 20%. Les parkings en sous-sol ont été supprimés tout comme un des deux commerces, commente Laurent Barbey, architecte gérant de LBA. Les appartements d’une chambre sont également passés de 100 m2 à 85 m2 ce qui reste, tout de même, plus grand que la norme et très confortable. On ne parle pas de cage à poule."

L’un des points forts de ce dossier, c’est tout ce que Quentin Polet souhaite créer sur le terrain d’un hectare derrière les bâtiments. "J’habite juste derrière, à 500 mètres, sourit l’agriculteur. Plus que les appartements, je voulais valoriser ce magnifique parc avec son étang. Je compte le mettre en valeur et créer un verger. Chaque occupant pourra, quand il le souhaite, se promener, se reposer, pique-niquer. Comme pour le premier permis, il est question de créer une liaison cyclopiétonne depuis les futures pistes cyclables de la N90 jusqu’à celle existante au bras de Sambre. Elle traversera le parking sur la gauche."

Le projet immobilier est d’ailleurs intégré à la future rénovation et sécurisation de la N90. La création d’une entrée et d’une sortie du site sont au programme du chantier du SPW qui devrait être lancé durant l’année 2024.