Jemeppe: permis octroyé pour l’éolienne près du château de Mielmont

Il y a quelques mois, la S.A. Luminus avait introduit une demande de permis unique pour ajouter une éolienne, rue de Spy, à son parc qui en compte aujourd’hui cinq. Lors de l’enquête publique, la Commune et plusieurs riverains ont déposé plusieurs réclamations. En cause: ils estimaient que son implantation entraînerait des nuisances visuelles depuis le château de Mielmont à Onoz. Un site classé et loué en gîte. Certains évoquaient également la proximité avec une zone Natura 2 000.

Encore un recours possible

Ces arguments ont d’abord été balayés par le fonctionnaire délégué de la Région. La Commune a décidé d’aller en recours. Récemment, le ministre de tutelle a confirmé la décision du fonctionnaire délégué. Les arguments contre ce projet n’ont pas été retenus. L’arrêté ministériel a précisé que cette éolienne supplémentaire n’augmenterait pas les nuisances visuelles depuis le château. Un pylône électrique est d’ailleurs déjà implanté à proximité.

S’il n’est plus possible de consulter le dossier à la Commune, un recours au Conseil d’État est encore envisageable avant le 30 septembre.