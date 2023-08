L’ex-restaurant Le Périgord à Moustier change de recette

Conserver la façade

Tout d’abord, au niveau de l’architecture, le promoteur souhaite conserver les façades de la maison. Un élément fondamental pour le collège communal même si l’ensemble n’est pas inscrit au patrimoine wallon.

La maison existante, qui sera rénovée et remise au goût du jour, accueillera 8 appartements. Le reste sera créé dans une extension située à l’arrière du bâtiment. Elle sera construite en utilisant les matériaux, la même philosophie architecturale et respectera le gabarit existant.

Au niveau du parking, le promoteur a également réfléchi son projet pour ne pas engorger davantage les trottoirs existants. Ceux-ci sont déjà pris d’assaut par les travailleurs de l’usine AGC. Il propose donc l’idée de construire 25 garages le long du mur existant de l’avenue du Centenaire. Une partie pourra également être louée par des personnes qui ne logent pas dans la bâtisse de l’ancien restaurant.

Pour ce projet immobilier, une entrée pour les piétons est prévue depuis la rue de la Glacerie et une autre plus large pour les automobilistes depuis l’avenue du Centenaire. Quant au petit parc qui entoure la maison, les deux tiers seront conservés et aménagés.

D’autres promoteurs intéressés

Les riverains sont donc invités à se rendre à l’administration communale pour prendre connaissance du dossier. L’un des points qui pourrait susciter la crainte des habitants en raison de la configuration des lieux, c’est la mobilité dans la rue de la Glacerie et aux alentours. Ensuite, certains points du projet s’écartent du guide communal d’urbanisme. C’est notamment le cas en ce qui concerne la densité de logements à l’hectare ou encore la hauteur autorisée des niveaux de l’habitation: quatre (rez compris) contre trois.

Enfin, dernier élément du dossier, plusieurs acheteurs et promoteurs se sont montrés intéressés par cette bâtisse de Moustier depuis la fermeture du restaurant. La majorité souhaitait tout simplement la raser pour également créer des appartements sur ce lieu emblématique à Moustier. Ceux-ci n’ont jamais vu le jour puisque les différents projets ont été abandonnés. Pour un mieux ?