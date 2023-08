Une brochette d'auteurs présents à Ham-sur-Sambre

Pour rappel, le premier volet Un Coquelicot en hiver ? Pourquoi pas. relate ses premières années empreintes de violence, de maltraitance et la résilience qui a suivi.

Dans le deuxième volet Toutes ces gouttes, elle parle des difficultés de l’édition, la sortie de l’ombre, l’aide aux victimes et la chute inévitable à trop s’oublier, avec un départ précipité à Lourdes pour demander de l’aide, une reconnaissance, un soutien bref, un miracle. Enfin, dans le troisième et dernier volet, on découvre les coulisses de son hospitalisation, mais aussi la sortie du tunnel et la puissance des miracles. Car ce n’est pas un miracle qui s’est produit, mais plusieurs !

Betty Batoul en a profité pour inviter d’autres auteurs publiés par sa maison d’édition, Un Coquelicot en hiver. C’est ainsi que quatre autres auteurs seront présents afin de livrer, eux aussi, des témoignages puissants et émouvants sur leur parcours de vie.

Rencontres et dédicaces

Les visiteurs pourront ainsi rencontrer Corentin De Ron avec J’ai grandi en famille d’accueil qui raconte son parcours incroyable ; Aurélie Lefèvre avec Les Têtes à floches, une collection de livres et de personnages rigolos pour rendre l’apprentissage de la lecture plus amusante ; Newt Smeets, avec Je n’avais pas d’autre solution, qui décrit les étapes par lesquelles elle est passée lorsque son papa s’est suicidé et le parcours qui va l’emmener sur les chemins de la résilience et de la vie ; et enfin, Caroline Bertrand, avec Ivre d’amour, un roman inspiré de son histoire et de l’accompagnement d’un proche que l’on sait condamné.

"C’est un roman inspiré de faits réels qui remue nos certitudes, dégrafe nos peaux de chagrin et nous entraîne vers la douce ivresse de l’amour", a commenté Betty Batoul concernant ce dernier livre.

Les autres livres du catalogue, comprenant notamment d’autres témoignages, seront disponibles tout au long de l’après-midi.

Goûter solidaire et verre de l’amitié seront aussi au menu de cette après-midi. Les visiteurs sont d’ailleurs invités, sans obligation toutefois, à apporter une douceur à partager.

Entrée gratuite. Adresse: rue du Baty 70 – 72 à Ham sur Sambre. Vaste parking sur la place de Ham. Dédicaces et achat de livres sur place. Infos: 0479 26 89 29