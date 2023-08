Lignes de bus supprimées à Jemeppe et Sambreville: trop peu d’usagers selon l’AOT

0,7 et 1,3 voyageur

Contactée, l’Autorité organisatrice des transports collectifs et partagés (AOT) a commenté ces suppressions en se basant sur des chiffres de fréquentation de 2019, avant la crise sanitaire. "Pour la ligne 23, il apparaissait qu’en moyenne 1,3 voyageur par parcours embarquait à Velaine pour aller vers Namur et 0,7 voyageur par parcours embarquait à Jemeppe pour aller vers Namur, commente Sarah Pierre, porte-parole du SPW. C’est donc bien inférieur au chiffre de 11 passagers par parcours qui est le seuil écologique en dessous duquel il est moins écologique de faire circuler un bus que de demander à chacun de prendre sa voiture." L’AOT précise qu’il existe des alternatives tant pour les habitants de Velaine que de Jemeppe pour rejoindre Namur et Jemeppe. "Pour les habitants de Velaine, il est conseillé d’emprunter les lignes 155-156"Gilly – Châtelet – Tamines – Velaine – Châtelet"(un bus/h toute la semaine) jusqu’à la gare d’Auvelais, où ils auront des correspondances avec les trains vers Namur ou avec la ligne 58 Moignelée – Spy desservant Jemeppe. Pour les habitants de Jemeppe, l’alternative est d’emprunter la ligne 58 (deux bus/h toute la journée en semaine) qui dessert notamment la gare de Jemeppe afin d’y prendre un train vers Namur, ou de faire correspondance avec la nouvelle mouture de la ligne 23 à Spy (NDLR: depuis la place) vers Namur."

Bus à la demande pour Balâtre

Le raisonnement de l’AOT est le même pour la ligne 347A passant par les villages de Saint-Martin et Balâtre à Jemeppe et ceux de Sombreffe. "Les villages de Saint-Martin-Balâtre, Bossière et Boignée continueront d’être desservis par des lignes scolaires à destination de Gembloux et de Jemeppe. Vu la faible demande de déplacements autres que scolaires depuis ces villages, un service innovant sera mis en œuvre pour continuer d’offrir un service à leurs habitants: le"TEC à la demande". Ce service offre une solution de transport public aux habitants des villages du sud de Gembloux, du nord de Jemeppe et de l’est de Sombreffe, qui soit plus flexible tout en restant pratique."

Quant aux pétitions qui circulent, l’AOT rappelle que les usagers ont été invités à participer à une enquête de satisfaction. "Les avis reçus ont été entendus et nous en avons tenu compte autant que possible, mais il est vrai qu’il est impossible de contenter tout le monde malheureusement. Concrètement, un tel projet doit respecter certaines normes et notamment les prescriptions de la Stratégie Régionale de Mobilité."