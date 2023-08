Plusieurs lignes de bus supprimées à Jemeppe, Sombreffe et Sambreville: les utilisateurs en rogne

Face à cette suppression, plusieurs personnes ont décidé de lancer des pétitions. C’est le cas du Muriel, Jemeppoise. Ses enfants étaient des habitués de la ligne 23 pour rejoindre Namur où ils sont scolarisés. Un trajet d’environ 45 minutes depuis leur arrêt de bus de la chaussée d’Éghezée à Jemeppe. "Mais depuis le 1er août, et je ne sais pour quelle(s) raison(s), la partie de la ligne entre Spy et Jemeppe ou Velaine a été supprimée. Mes enfants doivent donc prendre la ligne express E85, s’arrêter sur la vieille place de Spy et prendre leur correspondance de la ligne 23. Sur papier, ça semble être une bonne alternative. Mais le problème, c’est que les horaires des deux lignes ne correspondent pas."

Un exemple: "Pour aller à l’école, mes enfants doivent être à l’arrêt de bus à Jemeppe à 6h. Après avoir pris l’express pour deux arrêts, ils doivent attendre leur correspondance à Spy pendant plus de 30 minutes. Ils arrivent à Namur à 7h11 alors que les cours ne commencent qu’à… 8h20. Puisqu’il n’y a qu’un E85 par heure, ils n’ont pas d’autres choix. Si mes enfants embarquent dans celui de 7h, ils arriveront à 8h27 à Namur. Ils seront donc en retard à l’école." Pour le retour, c’est pareil. "C’est encore plus compliqué pour le mercredi dans la mesure où il n’y a qu’un seul E85 dans l’après-midi."

"J’avais demandé plus de bus…"

La Jemeppoise a donc décidé d’envoyer une réclamation au TEC. Elle a également évoqué les désagréments subis pour celles et ceux qui habitent Velaine-sur-Sambre et qui utilisaient la ligne 23. "J’ai reçu une réponse: on m’a indiqué qu’il y avait d’autres lignes disponibles et que la gare de Moustier se trouvait à proximité. C’est vrai sauf que, dans notre cas, elle est à plus de 20 minutes à pied de la maison et, en plus, les enfants doivent traverser la nationale 90."

La Jemeppoise a lancé une pétition pour rétablir l’entièreté de la ligne 23. À l’heure d’écrire ces lignes, elle a été signée à 500 reprises. "Ce qui est fou c’est que, lors de l’enquête de satisfaction du TEC, j’avais écrit qu’il serait intéressant d’augmenter le nombre de bus sur cette ligne. Je pense qu’ils n’ont pas compris ce que j’ai écrit (rires) ." Dans les commentaires de la pétition, nombreux sont ceux qui éprouvent le même sentiment que Muriel. Surtout ceux qui habitent Velaine et qui, sans voiture, se sentent totalement démunis. Ou d’autres qui ont aujourd’hui l’impression que le TEC et l’AOT font tout pour que les usagers choisissent leur véhicule plutôt que les transports en commun.