Jemeppe-sur-Sambre: vingt ans de plus pour l'usine Inovyn?

Tous les éléments du dossier ont été présentés à la population en 2021, lors d’une réunion d’information. La seule nouveauté, c’est évidemment les conclusions de l’étude d’incidences réalisée par le bureau gembloutois Tauw. Elle reprend tous les éléments qui peuvent avoir des conséquences sur l’environnement et sur l’homme.

Augmenter la production

Pour le reste, il ne devrait pas y avoir de surprise. Plus que le maintien de leurs activités, les représentants d’Inovyn à Jemeppe-sur-Sambre comptent saisir les opportunités pour augmenter leurs performances en matière de PVC et d’implanter des techniques plus modernes concernant l’environnement et la sécurité. Cette demande de permis est également accompagnée d’un volet urbanistique pour transformer et améliorer certaines installations. "Mais pas question d’étendre le site", indiquait, en novembre 2021, Mario Conti, coordinateur qualité, sécurité et environnement.

La demande de permis sera accompagnée d’un volet urbanistique pour préparer l’avenir de la société mais "Les travaux ne seront pas prévus dans la foulée. Cette autorisation nous permettra d’augmenter le volume de notre production de 10% sur les vingt prochaines années", annonçait le coordinateur en qualité et sécurité, il y a deux ans, aux citoyens.