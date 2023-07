Jemeppe: "Des morceaux du viaduc d’Onoz tombent sur la route"

Il suffit de lever les yeux pour se rendre compte que cet ouvrage a besoin d’un entretien. Et vu que la route en dessous du pont est fortement empruntée par les cyclistes et les promeneurs, il y a, selon l’échevin, urgence. "Ce ne sont sans aucun doute pas les premiers morceaux qui tombent. Regardez, on voit les armatures métalliques. Ce qui signifie que le béton s’est effrité au fil du temps et que donc, il est tombé."

Une fissure

Le Service public de Wallonie Mobilité et Infrastructure est déjà intervenu à plusieurs reprises pour effectuer des réparations. "Mais là, je suis quand même inquiet. Il y a une importante fissure sur le haut d’une des colonnes. Heureusement, cette dernière ne donne pas directement sur la route. Mais si quelqu’un se promenait par hasard à proximité et que le morceau de béton tombait, je n’ose imaginer la catastrophe."

Pour éviter un tel drame ou qu’un cycliste ne soit blessé, le collège de Jemeppe-sur-Sambre compte envoyer un courrier au ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry. "Nous voulons attirer au plus vite son attention dans la mesure où les colonnes du pont ne se situent pas au milieu d’un champ mais bien au-dessus d’une route très fréquentée."

Et même celles qui sont plus proches du bord du cours d’eau de l’Orneau présentent un danger. "Il suffit d’être au mauvais endroit au mauvais moment. Il n’est pas interdit de se balader là-bas." Pour lui c’est clair, d’autres morceaux de béton risquent de tomber à court voire moyen terme. "Il ne manque plus grand-chose. Heureusement, cet effritement ne concerne pas tous les pylônes du viaduc. Uniquement ceux qui sont proches de la route. Il y a donc un risque réel d’accident."