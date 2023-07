Travaux sur la N90 à Jemeppe et Sambreville: "Du raclapotage" selon Stéphanie Thoron

À cette question, la bourgmestre, Stéphanie Thoron, en a profité pour pousser un coup de gueule envers la Région et plus précisément le Service public de Wallonie. Le sujet: les récents travaux sur la N90. "Depuis 2018, moment de notre retour aux affaires, nous avons sollicité la Région pour le projet de sécurisation de la N90. En 2020, enfin, nous avons reçu les plans avec la promesse de mettre en place les aménagements au printemps 2021. Puis, avec le Covid, c’était en 2022. Finalement, en 2023, nous sommes interpellés pour des travaux sur la N90 avant ceux de sécurisation au printemps 2024…" Avec cette dernière annonce, le sang de la bourgmestre n’a fait qu’un tour. "Tout d’abord, le SPW nous signale que le chantier de rénovation ne concerne que le tronçon entre Moignelée et la rue du Bois. Et le reste, jusque Mornimont comme le prévoient les 17 millions€ en 2024 ? Ça ne compte pas alors que les voiries sont aussi pourries que de l’autre côté ? En fait, le récent chantier de la N90, c’est un pansement pour qu’on se taise ! Mais pas moi."

Un pansement ?

Elle a l’intime conviction que les travaux prévus en 2024 n’auront pas lieu. "Vous y croyez encore vous vu l’historique du dossier ? Moi non ! Et s’il y a des tués d’ici là, j’irai le dire au bureau (NDLR: SPW). J’ai d’ailleurs envoyé un courrier au ministre wallon en charge de l’Aménagement du territoire, Willy Borsus, à ce sujet. Ce n’est pas normal que le chantier se soit arrêté à la rue du Bois, que rien n’est sécurisé et qu’en plus, il faudra tout refaire en 2024. Alors ce que je crains, c’est qu’on nous dise que le pansement suffit, qu’il n’y a plus besoin de refaire la nationale en 2024."

Rue de la Gare: pas de nouvelle

Sur sa lancée, Stéphanie Thoron a évoqué une autre voirie régionale problématique: la rue de la Gare à Ham-sur-Sambre. Un dossier prioritaire pour la bourgmestre car certains citoyens ont leur porte d’entrée sur la voirie. "Nous avons demandé s’il était envisageable de la mettre en sens unique. La réponse que nous avons reçue, c’est qu’une voirie régionale n’a jamais été mise à sens unique. Et que donc, on ne savait pas trop quoi nous répondre. Et aujourd’hui, un an et demi plus tard, nous n’avons toujours pas de réponse à notre demande. Ça ne bouge pas. C’est triste alors qu’un enfant de quatre ans a perdu la vie dans un accident de la route dans cette rue en 2016."

Enfin, concernant la N912 entre, le 30 janvier 2022, le conseil communal a approuvé un arrêté ministériel de limitation de la vitesse à 70 km/h sur tout un tronçon rue Chaufour. Mais sinon, comme l’a indiqué Pierre Collard-Bovy, ancien échevin des Travaux, "Rien n’a jamais bougé."