Un blessé dans un accident sur le viaduc d'Onoz sur l'E42

Une camionnette Volkswagen Transporter de la société Vivaqua et une Audi A1 se sont percutées sur la bande du milieu de l’autoroute. Sous le choc, l’Audi a fini sa course sur le toit. Les pompiers de la zone Val de Sambre emmenés par le lieutenant Medhi Akal se sont rendus sur les lieux avec une autopompe, un véhicule de balisage et une ambulance.