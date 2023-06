Jemeppe: un projet de transformation de l’ex-gare de Mornimont en stand de tir

Pour mettre toutes les chances de son côté, le porteur du projet (voir ci-contre) a consulté au préalable toutes les administrations susceptibles de remettre un avis. Il a également mis un point d’honneur à réduire au maximum les nuisances sonores aux heures d’ouverture à savoir: la semaine et le samedi entre 10h et 20h et le dimanche entre 10h et 18h. L’isolation a fait l’objet d’une attention particulière. Un exemple: la toiture sera composée d’un tapis végétal de 30 cm, une nappe drainante, une protection antiracine de 6 mm, une membrane d’étanchéité en EPDM, une isolation PU de 5cm, une chape de pente et de compression et, enfin, des hourdis épais de 20 cm. "Le tir s’effectuera dans un bâtiment totalement fermé et isolé par l’extérieur avec des panneaux isolants acoustiques. En plus, les parties extérieures du bâtiment dépassant le niveau du sol seront contre-butées avec de la terre présente sur le site."

Même si le projet a interpellé des habitants sur les réseaux, il n’a été consulté qu’à deux reprises à l’administration communale à l’heure d’écrire ces lignes. Deux personnes ont déposé des remarques en lien, évidemment, avec les éventuelles nuisances sonores liées à l’activité. Après analyse des objections et remarques des riverains aux alentours (le projet est proche d’une dizaine de maisons), le dossier sera analysé par le collège communal de Jemeppe. Les élus remettront un avis qui sera transféré au fonctionnaire délégué et technique de la Région. Ils remettront leur avis avant de renvoyer la balle à la Commune qui, en bout de course, accordera le permis ou non.