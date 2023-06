Jemeppe : un filet d’eau à Spy depuis 30 ans et un coup de pression sur la SWDE (Vidéo)

120 signatures

Les rues impactées sont nombreuses: rue de la Basse, rue Haute, rue de la Chapelle, rue de Namur… "J’ai décidé de prendre la température auprès de tous les habitants en lançant une pétition au mois de novembre 2022. Elle a été signée par 120 personnes. Et je peux vous assurer que tous ces riverains sont impactés par le manque de pression. J’ai envoyé le document au mois de mars et j’ai reçu l’accusé de réception de la SWDE le 30 du même mois."

Depuis lors, à en croire les riverains, la SWDE se la coule douce. Alain Van Laethem n’a reçu aucun courrier de la SWDE et n’a constaté aucun changement. Pourtant, le gestionnaire assure être intervenu (voir ci-dessous). "Le problème, c’est le château d’eau et la disposition du village de Spy. Une partie des rues, ainsi que les installations du football, est située sur une colline. Les citoyens se retrouvent avec différentes pressions. Ceux qui sont en haut, comme nous, n’ont quasi rien. Et ceux qui habitent plus bas bénéficient d’une pression normale. Et si vous descendez à Moustier, ils ont même 8 bars de pression !" En attendant une intervention digne de ce nom, Alain Van Laethem préfère relativiser la situation. "Nous n’avons peut-être pas beaucoup de pression mais au moins, nous, à Spy, nous aurons une connexion Internet avec un débit illimité grâce à la fibre (rires) ."

Un surpresseur installé en sortie de château

Du côté de la SWDE, le porte-parole, Benoit Moulin, indique que le lieu en question est problématique. "À Spy, le château d’eau de 200 m3 alimente une zone haute et basse. Conçu dans les années 50, il assurait une pression tout à fait respectable sur les hauteurs pour ne pas faire sauter les canalisations de la zone basse du village." La pression est déterminée par la hauteur du château d’eau. "Celle-ci a donc été pensée pour que la pression qui sort du château par gravité ne soit pas trop puissante." Le problème, c’est que les besoins en eau ont augmenté depuis 70 ans en raison des nombreuses nouvelles constructions. Si la pression est suffisante en bas de Spy, elle ne l’est plus sur les hauteurs et aux alentours du château. "Après avoir reçu la pétition, la SWDE a installé un surpresseur en sortie de château. Il permet d’ajouter 0,5 bar en plus que ce que le château expulse par gravité. Pourquoi pas plus ? Car nous devons éviter une surpression des canalisations en bas du village." Le problème, c’est que les habitants n’ont remarqué aucun changement… D’autres travaux ne semblent pas envisageables. "Il n’est plus possible d’augmenter la pression. Il faudrait donc revoir complètement le réseau de distribution. Les montants seraient très importants et les délais de la mise en œuvre immense. Cette solution n’est pas, aujourd’hui, envisagée."