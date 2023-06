Jemeppe-sur-Sambre : l’église de Mornimont, cœur de tensions

Il est devenu impossible de remettre l’église au milieu du village lors des débats au conseil communal de Jemeppe. À la moindre étincelle, les discussions s’enflamment. La preuve encore lundi soir sur le point supplémentaire de Frédéric Delcommene (indépendant) concernant la future affectation de l’église de Mornimont. Ce dernier a souhaité savoir où en était l’étude concernant la réaffectation de l’édifice religieux. «Tout d’abord, arrêtez de répandre des fakes news dans le village M. Delcommene, commentait Pierre Collard-Bovy, échevin du Culte. Ce sont le clergé et la fabrique d’église qui ont soumis l’idée de changer l’affectation de l’édifice religieux, d’engager une réflexion concernant son avenir car ce beau bâti est sous exploité. Pas le collège! Ce n’est pas non plus le collège qui a décidé de fermer l’église et de ne l’ouvrir qu’en fonction de la demande : la seule raison qui obligerait la bourgmestre à prendre des mesures via un arrêté de police, c’est si la sécurité était mise à mal. Pour le moment, aucune décision n’a été prise. Le jour où une idée se dégagera, nous inviterons le citoyen à en discuter» Une réponse qui n’a pas satisfait le conseiller communal, habitant de Mornimont. Il reproche le manque de pro activité de la majorité dans ce dossier. «Le seul truc qui a été fait depuis que vous réfléchissez à une nouvelle affectation, c’est la capture de 150 pigeons en 2022. Mais vu que vous n’avez rien fait d’octobre à juin, les pigeons sont à nouveau rentrés dans l’église et vous avez payé, pour le nettoyage et la désinfection de l’édifice… 5600 € pour rien ! Ce n’est que depuis ce mois de juin que vous avez enfin bouché les deux trous par lesquels ils rentraient. Il ne faut pas prendre les Mornimontois pour des imbéciles.» Une phrase qui a fait sortir la bourgmestre, Stéphanie Thoron, de ses gonds. «Je ne peux accepter ce genre de propos ridicule. Chaque citoyen est respecté. À vous entendre, c’est du “Il n’y a qu’à, il n’y a qu’à”. Un claquement de doigt suffirait pour résoudre tout. Les études, ça prend du temps. Vous le comprendrez le jour où vous serez, et je vous le souhaite, au collège.» Le conseiller en rajoutait une couche : «Dès qu’on met le doigt sur quelque chose, vous vous énervez.» Michel Gobert (Peps), jouait la surenchère et estimait que le collège cachait des informations à la population. «C’est totalement faux, insistait la bourgmestre. Des idées, il y en a. Mais il faut voir si elles sont réalisables ou pas. Nous avions notamment pensé à y installer la donnerie jemeppoise (NDLR : contactée, la gérante indique n’être au courant de rien) mais ça risque de poser problème en termes de mobilité. Donc non, nous ne vous cachons rien! Vos propos ne sont pas non plus acceptables. Pourquoi annoncerions-nous quelque chose si rien n’est décidé?» Le mot de la fin revenait à Frédéric Delcommene : «Quelle dictature.» Le lieu ne serait-il pas plus propice à accueillir un cirque pour certains débats des élus?