Jemeppe : plus d’espace et de sécurité pour le futur commissariat de Moustier (Vidéo)

Même si le bâtiment est en pleine mutation et qu’il ne reste que les murs, d’importantes différences sont déjà remarquables par rapport au commissariat actuel de Jemeppe. "D’autant que ce dernier est en fait, à la base, l’ancien service travaux de la Commune, commente l’échevin des Travaux, Jean-Luc Evrard. Un garage a d’ailleurs été aménagé en bureau et l’étage, c’était l’ancienne salle des fêtes…"

À l’époque, ce sont les policiers qui ont dû composer avec le bâtiment existant. Cette fois, c’est différent. Les anciens bureaux de l’entreprise TPF Contracting sont repensés pour convenir au mieux aux besoins des forces de l’ordre. La chance, c’est que ces anciens bureaux offraient, déjà avant la rénovation, ce qui manquait à Jemeppe: de l’espace et de nombreuses pièces de tailles différentes. "Nous avons dû toutefois créer des extensions", ajoute Frédéric Henry. La première est située à l’entrée, lieu destiné à tous les citoyens qui veulent rencontrer un policier ou déposer plainte. "Lorsqu’ils franchiront la porte, ils entreront dans un premier sas. Là, ils communiqueront leur identité et la raison de leur venue. Ils seront ensuite pris en charge dans un second sas pour un dépôt de plainte dans un local d’audition ou pour déclarer, par exemple, la perte de documents." Il s’agira des seuls endroits accessibles aux citoyens. Derrière la porte du second sas, un couloir mène directement vers la deuxième extension, celle des cellules. "Elles mesurent chacune 7 m2 et les lits sont en béton comme l’exigent les normes. Les détenus n’entreront désormais plus par l’accueil mais bien par une entrée à l’arrière du bâtiment. Il n’y aura plus aucun contact avec le personnel et les citoyens." À la cave, en empruntant un autre escalier, les pièces disposées l’une à la suite de l’autre accueilleront les pièces à conviction, les archives et la logistique. "Un gain de place incroyable", sourit le chef de corps faisant fonction.

Un dojo à domicile

Le rez-de-chaussée, à côté des deux sas d’entrée, sera transformé en bureaux et locaux destinés aux équipes. "Les agents des commissariats de Moustier et Jemeppe seront réunis ici. Il y aura donc des locaux pour le service enquêtes et recherches, les agents de quartier, les radaristes, les assistantes sociales." Le premier étage sera réservé aux bureaux de la direction avec, notamment, un réfectoire. Le second niveau regroupera les vestiaires et deux salles de crise. "Pour l’instant, nous nous réunissons chez les pompiers ou dans les bureaux de la zone Samsom, ajoute Frédéric Henry. C’était notamment le cas lors des inondations." Le bien-être et le sport seront également intégrés au projet. "Il y aura également un local zen pour permettre aux agents de se détendre quand ils le souhaitent, notamment après un de mes briefings (rires). La dernière amélioration, c’est la création d’une salle de sport et d’un dojo pour l’entraînement à la maîtrise de la violence sans arme à feu. Actuellement, nous sommes obligés de louer le dojo à Dinant qui appartient à la zone de police Haute-Meuse."

Enfin, au niveau des travaux en tant que tel, il est question de garder l’ossature du bâtiment. "En fait, nous laissons les murs à quelques exceptions près. Même le carrelage et, à certains endroits, le parquet. Il y a toujours eu cette volonté de préserver le maximum de matériaux à l’intérieur et extérieur." Deux escaliers ont également été créés sur le côté droit du bâtiment. "Pour permettre aux équipes d’accéder facilement aux étages et, aussi, pour permettre aux diverses entreprises d’accéder facilement à la toiture du bâtiment."

Ce déménagement permettra à la zone de police de travailler dans des conditions optimales tant au niveau du confort de travail qu’en termes de sécurité. "Mes équipes ont toujours travaillé à Jemeppe. Elles sont habituées à leurs bureaux, à ce lieu de vie. Ce n’est que lorsqu’elles ont récemment visité le bâtiment qu’elles se sont rendu compte qu’il était temps de déménager. À Jemeppe, l’eau s’infiltre par nos fenêtres et le vide ventilé est souvent inondé. Il y a des taches de moisissure sur certains murs." C’est sûr, s’ils entrent en juin prochain dans le nouveau commissariat, les policiers jemeppois entreront dans une nouvelle dimension.