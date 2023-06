Installation de la fibre optique à Jemeppe: "Dire que nous manquons de professionnalisme, c’est fort"

M. Petit, que pouvez-vous répondre à ces critiques ?

Tout d’abord, il est important de signaler qu’il s’agit d’un chantier de grande envergure, que nous déployons du câble de fibre optique en sous-terrain sur 50 km. Ensuite, quand on ouvre une voirie, on ne sait pas toujours sur quoi nous allons tomber. Nous avons désormais des outils pour savoir exactement ce qui a été placé sous terre. Mais, parfois, il y a des surprises. Nous découvrons des fuites comme à Spy où une canalisation était défectueuse. Dans ce cas, nous le signalons à l’impétrant pour qu’il procède à la réparation.

Concernant la sécurité sur les chantiers, il vous est reproché de ne pas placer assez de signalisation, notamment des feux.

Nos chantiers sont mobiles. Les équipes avancent de 70 à 100 mètres par jour. Ça signifie que la signalisation bouge rapidement. Nous avons une société qui ne s’occupe que de la sécurité sur les chantiers et du bien-être au travail. Il y a parfois des couacs, des manquements. Dès que nous sommes avertis, notamment par la Commune, nous prenons des mesures correctives dans la foulée. Nous attachons aussi beaucoup d’importance à la communication via la presse, les réseaux sociaux, la Commune et des toutes-boîtes où nous expliquons ce que nous allons faire et durant combien de temps. Tous les riverains sont avertis. Enfin, dire que nous manquons de professionnalisme, c’est un peu fort. Nous gérons des plannings extrêmement complexes. Nous faisons le maximum pour refermer les tranchées 24h après leur ouverture et quatre équipes sont aujourd’hui actives sur le chantier. Tout est conditionné par une autorisation de police. Je pense qu’il n’y a aucun problème pour 85% des travaux et, malheureusement, on ne voit et ne parle que des 15% restants…

Où en êtes-vous aujourd’hui ?

D’abord, notre objectif est de fournir une vitesse illimitée à 7 300 habitations jemeppoise, soit 85% du territoire. Aujourd’hui, nous sommes à la moitié des câbles placés sous terre. Il nous reste encore 25 km et nous espérons clôturer cette phase vers le mois de novembre. Dans le même temps, nous lancerons la phase 2 et 3 où il sera question de l’installation du câble de la fibre optique sur les façades des maisons en septembre et l’installation de 65 km de câbles sur les poteaux d’ORES. Cette dernière phase est toujours en cours de validation.

À partir de quand les Jemeppois pourront surfer sur Internet avec un débit illimité ?

Ce que nous espérons, c’est de pouvoir commercialiser une partie de la fibre optique installée sur le territoire pour la fin de l’année. Pour les autres, il faudra faire preuve de patience mais ça devrait s’enchaîner.

La fibre optique, c’est quoi ?

La fibre optique, c’est de la silice de verre dans laquelle on encapsule de la lumière et "qui donne de la vitesse illimitée, ajoute Laurent Petit, directeur commercial Unifiber. Ce qui est très intéressant, c’est que l’utilisateur garde la même vitesse, une connexion stable tandis que la latence est quasiment nulle entre l’ordre et la réponse."

Contacter Unifiber

En cas de questions ou de problème, il est possible de contacter la société Unifiber via son site Internet et le bouton aide, au 027906600 ou par mail contact@unifiber.be ou info@unifiber.be.