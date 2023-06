Jemeppe-sur-Sambre: le Moustiérois Matthieu Reynaert tourne son premier long-métrage

Enfoncée dans les bois qui entourent les ruines de ce qui fût le château de l’Étoile, l’équipe du tournage a pris ses marques pour 17 jours, entre une cabane et un bunker.

"J’avais envie de tourner en forêt, explique Matthieu Reynaert. Ça grouille de vie, mais une atmosphère étrange se dégage, ça me fascine."

Les combats à l’épée qui font gicler le sang font partie du scénario et font souffrir l’acteur Soufian El Boubsi. À gauche, le réalisateur, Matthieu Reynaert. ©EDA

Ce mercredi, la vingtaine de techniciens présents devait préparer le plateau pour le tournage d’une scène de bataille à l’épée et ensuite, un égorgement… Le film est, en effet, un ovni dans le paysage cinématographique belge: un film de genre, heroic fantasy.

"En Belgique, ce type de production n’existe pas, c’est donc un vrai défi, dit Matthieu Reynaert. Je suis plutôt un fan de science-fiction à la base, et côté heroic fantasy, je suis moins influencé par “Le Seigneur des Anneaux” que par les films d’animation japonais que je regardais dans ma jeunesse. Les récits fantastiques permettent une grande liberté fictionnelle que j’ai découverte en écrivant “Discordia”."

Produit par Dragon Films, le projet a bénéficié d’un soutien aux productions légères de la Fédération Wallonie Bruxelles, mais il a aussi le soutien du tax shelter, de BeTV et de RTL TVI, ce qui lui garantit une diffusion future. Petit budget (300 000 €), mais réelle opportunité pour l’auteur, de réaliser un premier long-métrage, dans un délai bref. "On tourne généralement un an après la réception de l’aide de la Fédération, au lieu des 3 à 5 ans habituels, résume Stéphane Lhoest, le producteur. Même si, pour ce film, on a attendu un peu car Mathieu voulait tourner avec Sophie Breyer."

L’histoire est celle d’un bûcheron veuf, qui vit en ermite dans des bois maudits, à une époque médiévale. Il y a quinze ans, une tribu mystérieuse lui a volé sa fille, mais elle lui revient un jour… Et elle a été suivie par un homme qui va venir troubler les retrouvailles.

"Selon moi, le plus important, ce sont les personnages. L’emballage heroic fantasy ne tiendra, aux yeux du public, que si les gens croient aux personnages", souligne le réalisateur. Pour ce faire, il pourra compter sur un trio de comédiens talentueux et aguerris: Thierry Hellin dans le rôle du père ; Soufian El Boubsi dans celui de l’intrus ; et Sophie Breyer qui se glissera dans la peau de la fille.

"La difficulté est de trouver le ton juste"

Son visage est déjà connu des spectateurs. En mars dernier, Sophie Breyer obtenait le Magritte du Meilleur Espoir pour son rôle dans La Ruche de Christophe Hermans. Elle a également joué dans La Trêve et d’autres séries.

Sophie Breyer ne redoute pas de prendre des risques avec ce film. ©EDA

Pour Discordia, la jeune Liégeoise (29 ans) prend les armes et endosse le rôle d’une jeune femme mystérieuse et solitaire. Pour elle, la difficulté est d’être crédible dans un monde imaginaire: "La manière de jouer ce rôle pose question. On ne peut pas jouer à l’américaine, nous devons trouver le ton juste, jouer au 1er degré, sans entrer dans une parodie. C’est ce que j’essaie de faire et j’espère ne pas me tromper. Car l’heroic fantasy est un genre qu’on n’a pas l’habitude de jouer chez nous".

Mais la jeune actrice ne se prend pas la tête: "C’est l’avantage d’une production légère. On n’est pas sur un budget de plusieurs millions. Le but de la Fédération Wallonie-Bruxelles est précisément d’encourager les prises de risques. C’est donc un endroit d’exploration, de recherches, sans pression financière. On se teste, c’est une belle liberté. Et puis, ne nous prenons pas trop au sérieux, c’est notre métier mais ça reste du cinéma !"