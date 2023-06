Jemeppe : à l’École fondamentale de Spy, on apprend l’alphabet en s’amusant (Vidéo)

Des histoires et des gestes

Cette méthode est très appréciée et utilisée en France. "Chez nous, elle commence à entrer dans les mœurs. Si j’ai été conquise, c’est aussi parce qu’il y a de l’humour. C’est ce que j’adore et les enfants aussi !"

Plus que d’apprendre les lettres dans l’ordre de l’alphabet, cette méthode préconise d’abord l’apprentissage des voyelles et des consonnes. "Elles sont, à chaque fois, liées à une histoire rigolote. Un exemple: l’école brûle et le pompier qui vient éteindre l’incendie tombe de l’échelle et craque son pantalon. Le récit est illustré par de nombreux dessins qui permettent à l’enfant d’associer rapidement la voyelle à un son et une image. Un exemple: Que fait le bruit de la vache ? “Meuh”, en référence à la lettre “m” ."

Pour les enfants qui éprouvent des difficultés, la méthode Apili prévoit une autre option: le geste. "J’ai une marionnette bleue qui mime une lettre. Par exemple, pour le “n” , elle se pince le nez. Pour le “f” , elle souffle en mettant les deux mains sur les côtés de la bouche. Pour le “g” , elle simule en mal de gorge. Les enfants, de leur côté, recopient les gestes. C’est simple et amusant !"

Un apprentissage individuel

Une autre raison pour laquelle l’institutrice a choisi cet apprentissage, c’est parce qu’il permet aux élèves d’avancer à leur rythme. "J’ai aussi la chance de travailler avec une petite classe: 11 élèves en 1re et 2e primaire. Je peux donc suivre facilement leur évolution et leur proposer un enseignement individuel, spécialisé. Ce serait évidemment plus compliqué avec 30 enfants mais rien n’est impossible."

Les parents sont également invités à participer à cet apprentissage. "J’ai beaucoup de chance car ceux-ci sont très réceptifs et travaillent beaucoup à la maison avec leurs enfants. Ils peuvent, s’ils le souhaitent, dépasser le programme vu en classe. Chacun, comme je l’ai dit, avance à son rythme." Le tout en s’amusant, évidemment.