Le samedi 10 juin à 20 h, spectacle de l’atelier théâtre 15 – 18 ans. Le dimanche 11 juin à partir de 14 h, spectacles des ateliers théâtre 9-11 ans et 12-14 ans et de l’atelier cirque.

Des stages cet été

Cela sera aussi l’occasion de découvrir les deux stages d’été proposés par les Nez Coiffés. Le stage cirque, accessible à partir de 6 ans, aura lieu du 31 juillet au 4 août. Le stage théâtre, accessible à partir de 8 ans, aura lieu du 7 au 11 août. Les deux stages se dérouleront au centre culturel de Moustier de 9 à 16 h.

Chaque stage coûte 60 € "mais le prix ne doit pas être un frein à la participation d’un enfant à un stage, souligne Bernard Hesbois, le directeur. Nous trouverons les arrangements nécessaires."

Centre d’expression et de créativité reconnu et soutenu par le ministère de la culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’ASBL Nez Coiffés propose depuis de nombreuses années des ateliers de cirque, théâtre et de percussion, ainsi que différents stages. Pour les jeunes qui hésitent parfois à s’inscrire à l’un de ces stages, ce week-end présente une belle occasion de se rendre compte en quoi consistent ces animations.

0495/70 19 77 nezcoiffes@yahoo.fr