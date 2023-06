Jemeppe: enfin des offres pour l'appartement de Westende

Dans la foulée, le directeur général a reçu deux offres dont une ce vendredi. "Elles sont toutes les deux à hauteur du prix souhaité, à savoir 145 000 € pour l’appartement et le parking. D’après le notaire, il se pourrait que nous en recevions d’autres la semaine prochaine. Il est d’ailleurs toujours possible de formuler une offre d’achat"

Celles qui sont déjà rentrées à la Commune seront soumises cette semaine aux représentants du collège jemeppois, à savoir les échevins, échevines et la bourgmestre Stéphanie Thoron. "Si le collège se positionne en faveur d’une offre, il ne s’agira que d’un accord de principe, ajoute Dimitri Tonneau. L’offre devra faire l’objet d’un point au conseil communal où l’ensemble des conseillers devront prendre position afin de valider, ou non, la vente à l’acheteur." À moins d’une nouvelle erreur administrative dénichée par l’opposition jemeppoise ou d’un retournement de situation, ce bien, légué à la Commune en 2017, devrait être enfin vendu. Et au prix souhaité cette fois.