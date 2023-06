Jemeppe: une aire multijeux dans le quartier des Cerisiers

La première a été inaugurée samedi dernier par le collège communal et les responsables du comité de quartier des Cerisiers. "Ce projet a été sélectionné à l’époque par un comité de sélection composé, notamment, de deux citoyens, commente Sylvianne Maes, échevine en charge des Budgets participatifs. La Commune a octroyé un montant de 15 000 € pour sa création. Les travaux ont été pris en charge par le comité de quartier des Cerisiers ainsi que le personnel du service Travaux."

Cette plaine a été pensée pour satisfaire petits et grands. D’un côté il y a l’espace traditionnel avec les balançoires tandis que l’autre est réservé à la pétanque et des tables de pique-nique. "Et sur la partie en herbe, le comité de quartier a installé deux goals de foot. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les âges."

Après le quartier des Cerisiers, c’est celui du Muguet, à Ham-sur-Sambre, qui accueillera une plaine de jeux. "Nous espérons pouvoir l’inaugurer dans le courant du mois de juillet", ajoute Sylviane Maes.

Deuxième édition en 2024

Cette première édition du budget participatif est, pour les représentants politiques, une réussite. Les deux projets proposés par les différents comités de quartier ont rempli les conditions et sont sur le point de voir le jour. "Nous lancerons une seconde édition. Pour susciter davantage d’intérêt et d’idées, nous proposerons un listing aux citoyens." En effet, le seul bémol de la première édition, c’est que les citoyens n’ont proposé que deux projets. "En 2024, nous espérons en recevoir davantage. C’est pour cette raison que nous fournirons des exemples pour aiguiller les Jemeppois. Je pense par exemple à une boîte à livres, un four collectif pour cuire du pain, une pizza. Il y a aussi l’idée d’un projet de vélo cargo comme en France où des bénévoles se chargent de transporter les courses de personnes âgées dans les villages. C’est plus complexe à mettre en place mais c’est tout à fait envisageable." Il reste une bonne année aux Jemeppois pour réfléchir à un concept, un projet qui doit servir à l’ensemble de la population.