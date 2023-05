Diminution des primes pour les noces d’or: "Au nom de quoi raboter vous la prime pour les anciens ?"

Pierre Collard-Bovy, échevin en charge des Aînés, n’appréciait guère cette réaction. "Un cadeau, c’est un cadeau qu’importe si le montant s’élève à 100 € ou 1 000 € ! Le plus important, c’est la fête et la cérémonie que nous leur offrons. Je ne vois pas en quoi recevoir la somme de 100 € au lieu de 225 € peut les toucher profondément. Nous avons réfléchi et nous nous sommes dit, vu les contraintes actuelles, qu’il fallait gratter un petit peu." Des paroles qui n’ont pas manqué de faire réagir Édouard François (Liste du Mayeur): "Si la différence de 125 € ne vous touche pas, vous pouvez me les donner ! Cet argent retourne dans les commerces locaux. Ça fait vivre notre commune. Il y aura donc des personnes touchées par ce choix politique."

100 € pour les naissances

La bourgmestre, Stéphanie Thoron, a pris la parole pour recadrer ce choix politique. Si le collège a décidé de réduire la prime pour les couples jubilaires, il a augmenté celle pour les naissances et les mariages. "Ce chèque passera de 50 € à 100 €. Ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’impact pour les commerçants. Les jeunes ont également bien besoin de ce chèque pour démarrer dans la vie. C’est un rééquilibrage." Le président du CPAS, Vincent Vanrossomme, ajoutait: "Le budget pour les chèques-cadeau sera plus important dans la mesure où il y a plus de naissances et de mariages à Jemeppe que de noces d’or." Les groupes de la minorité ont évidemment voté contre ce changement