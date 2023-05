Rue de la Glacerie à Moustier: les trous seront rebouchés

Du côté des riverains, si une partie accepte son sort puisque ces désagréments étaient annoncés, d’autres grincent des dents (voir ci-dessous). "Je comprends tout à fait leur mécontentement, notamment pour leur véhicule Ils doivent prendre leur mal en patience. Les travaux, qui ont commencé au 1er août, devraient être clôturés en novembre 2023." S’il n’a pas le pouvoir de faire avancer le chantier plus vite, l’échevin a pris contact avec l’entrepreneur pour soulager le quotidien des habitants de la partie de la rue qui mène vers AGC, société de production de verre. Des trous se sont formés au fur et à mesure du passage des véhicules. "J’ai demandé de réaménager cette portion aux frais de la Commune. Si l’entreprise n’a pas pu le faire plus rapidement, c’est parce que la météo ne s’y prêtait pas. Par contre, il ne sera pas question de remettre du remblai toutes les semaines. J’espère que certains conducteurs lèveront le pied pour ne pas, à nouveau, creuser les trous."

Plusieurs riverains, qui se sont retrouvés les pieds dans l’eau, se demandaient pourquoi l’entreprise avait arraché la route d’une traite plutôt que de fractionner le chantier. "Car la première étape, c’était le remplacement des canalisations. Il fallait donc tout retirer. En contrepartie, tous les habitants ont bénéficié gratuitement d’une nouvelle connexion à l’égout, même ceux qui ne l’étaient pas." Une réponse qui, comme l’indique l’échevin, a été communiquée à tous les riverains avant le début du chantier.

Des dégâts ? Aucune responsabilité

Pour celles et ceux qui ont crevé un pneu, abîmé leur pare-chocs ou griffé leur véhicule, une convention signée avec la Commune indique que l’entreprise Frateur ne peut être tenue responsable. "Tous les riverains ont reçu un courrier à ce sujet. En permettant à tous de circuler dans la rue et de se garer devant leur maison durant les travaux, l’entreprise souhaitait se protéger."