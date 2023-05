Jemeppe-sur-Sambre : un subside d’un million d’euros tombé du ciel

"P our une belle surprise, c’est une belle surprise", sourit Jean-Luc Evrard, échevin en charge du Patrimoine communal à Jemeppe-sur-Sambre. La Région wallonne a attribué à la Commune un subside d’un peu plus d’un million d’euros après l’avoir refusé quelques mois auparavant. " Nous avions rentré un dossier dans le cadre d’un appel à projets de la Région pour la rénovation énergétique des bâtiments communaux. Nous avions reçu un avis positif pour le football de Moustier, le hall omnisports, la bibliothèque communale mais un refus pour le bâtiment de l’administration et du CPAS. Nous ne l’avions pas crié trop fort mais c’était clairement une déception." La raison de ce refus n’était pas indiquée. "Sans doute parce que la Région donnait la priorité aux bâtiments les plus vétustes. Malgré cette mauvaise nouvelle, nous n’avions pas pour autant abandonné le projet car les équipes de l’administration communale ont cravaché pour clôturer ce dossier. Nous attendions un autre appel à projets pour relancer la machine."