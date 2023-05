Avec la brocante, le zoning industriel de Jemeppe 2 000 revit

Un hangar de 4 000 m2 a été récemment nettoyé pour laisser place à une brocante permanente rue François Hittelet chaque samedi et dimanche. De quoi faire le bonheur des chineurs. "Il y a eu une belle affluence à l’ouverture, il y a un peu plus d’un mois. Le souffle est un peu retombé mais grâce aux efforts fournis sur les réseaux sociaux, nous attirons à nouveau des vendeurs et chineurs." La difficulté, c’est de réussir à se faire une place en pleine saison des brocantes. "Un de nos atouts, c’est de permettre aux vendeurs de déposer et exposer leurs objets dès le mercredi pour la brocante du samedi puisque le site est ultra-sécurisé. Nous voulons aussi créer un esprit familial entre vendeurs pros et amateurs dans un lieu où il n’y a pas besoin de jouer des coudes pour avoir sa place."

Une autre raison qui pousse les vendeurs à s’installer à Jemeppe, c’est qu’ils sont certains d’être au sec toute la journée. "Avec la météo du moment, je n’ai pas envie de devoir plier bagage à midi à cause de la pluie, soupire Christine qui a fait la route depuis la frontière française. C’est la première fois que je viens ici. Il y a clairement du potentiel ici. Il faut juste que le bouche-à-oreille fasse effet." Sandra vivait aussi sa première expérience ce dimanche. "Le fait de pouvoir déposer mes affaires quelques jours plus tôt, c’est un avantage. Je ne suis pas obligée de me lever aux aurores pour installer mon matériel comme dans une brocante traditionnelle." Même son de cloche pour Hugo qui a établi son stand de BD et jouets anciens depuis l’ouverture de la Belle Brocante. "Je viens ici par plaisir, parce que je suis Jemeppois et, surtout, parce que je peux laisser mes objets. C’est vraiment un atout."

Voué à disparaître

Avec la Belle Brocante, la donnerie et deux autres vide-greniers, on pourrait même parler d’un lieu incontournable pour les chineurs sur cette partie de Jemeppe 2 000. "Ce n’est qu’éphémère dans la mesure où, à terme, le site est voué à complètement disparaître", conclut David Piron. Le zoning laissera sa place, comme l’espèrent les autorités communales, à un nouveau quartier.