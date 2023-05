Jemeppe-sur-Sambre: se souvenir de la guerre, entretenir la mémoire

Le président de l’association, Philippe Carlier, a insisté sur les effroyables années vécues pendant les années de guerre tout en rappelant la personnalité de Jules Doumont, résistant armé, déporté politique et rentré au pays affaibli et malade. Ce qui a montré son caractère et a certainement contribué à le faire élire bourgmestre, le premier la commune réunie, en 1976 et sénateur. Il a aussi fondé l’association des sections patriotiques qui ont à cœur d’entretenir le devoir de mémoire, justement soutenu par l’exposition visible à la salle où la bourgmestre, Stéphanie Thoron, lors de la réception, a posé la question "Que faire pour sensibiliser les jeunes ?", et lutter contre les extrémistes ?