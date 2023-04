Moustier-sur-Sambre: on a volé la portière de sa Polo… et rien d’autre, "du travail de pro"

"C’est un vol assez bizarre qui s’est déroulé dans la nuit de lundi à mardi, explique d’emblée Alexandre Massart. Ma portière a purement et simplement disparu. La voiture était garée en face de la maison et nous n’avons rien entendu. Le ou les voleurs ont réussi à ouvrir la voiture et à déboulonner la porte arrière gauche “proprement”, sans laisser aucune trace. Ce n’est pas un arrachage. Et on n’a rien volé d’autre alors que mon ordinateur était dans le coffre. Ont-ils été surpris par un voisin ? Ou n’ont-ils pas cherché plus loin ?"