Spy : mijole et dédicaces de BD, samedi après-midi, "le tout sera de mettre la pièce au trou"

Dont un certain Louis-Michel Carpentier, chantre du terroir bruxellois. Outre une collection impressionnante d’étiquettes de bière, cet ancien animateur de films (les premiers dessins animés Astérix, Tintin, Lucky Luke ou les Schtroumpfs) dessine les aventures inénarrables de Poje, ce patron de café typique.

Et partout où il passe, cet habitué de la fête de la bière d’Anseremme amène avec lui la mijole. "C’est un vieux jeu de Bruxelles, que Louis-Michel Carpentier a contribué à remettre à l’honneur", explique Denis Javaux, le galeriste d’Aarnor.

Le principe est simple. Une table sert de tamis, percé d’un trou plein centre. Tour à tour, les joueurs doivent jeter un palet en laiton en espérant "mettre la pièce au trou" ! "Je ne vous dis pas l’ambiance quand c’est le cas, tout le monde crie d’une seule voix: Mijole !"

L’entrée sera libre, le visiteur averti comme le curieux passant par là pourront s’essayer à ce jeu folklorique !

Un casting généreux

L’après-midi festive s’intitulant mijole et bande dessinée, le visiteur pourra repartir avec une série de dédicaces. Pas mal d’amis de la galerie seront présents: Alain Poncelet (dans un registre monstre et sensualité), Daniel Kox (le mythique et bedonnant Agent 212), Gille Mezzomo (qui se balade entre histoire, aventure et guerre au fil de séries comme Le roi vert, Le Vétéran, Ethan Ringler ou Les maîtres des îles), Stéphane Dizier (l’adaptation BD de la marionnette Malvira mais aussi la saga familiale au fil de l’Ourthe Ainsi font les rivières) ainsi que le dessinateur-coloriste Laurent Carpentier (le Poje de son papa mais aussi L’agent 212, entre autres) et la plasticienne pluridisciplinaire Natacha De Locht. Ce dernier duo signe des livres illustrés d’apprentissage (et de rigolade) pour les enfants: Charlie veut tout savoir sur ses émotions et celles des autres, Éléphantine veut tout savoir sur sa zézette et Renardo veut tout savoir sur son zizi.

Les auteurs vendront eux-mêmes les livres dans lesquels ils dédicaceront.