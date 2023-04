Jemeppe-sur-Sambre: il disait avoir harcelé sa femme mais niait les mauvais traitements infligés aux enfants

Un père de famille de la région de Jemeppe-sur-Sambre, qui a mal digéré une séparation mettant un terme à une relation d’une quinzaine d’années, comparaissait le 27 mars devant le tribunal correctionnel de Namur. Se défendant seul, il a reconnu avoir harcelé et menacé son ex, mère de ses trois enfants, entre 2019 et 2021. Il niait par contre avoir donné des coups ou infligé des traitements dégradants à ceux-ci.