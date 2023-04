Jemeppe: le théâtre pour lutter contre le harcèlement dans les écoles

Celui-ci a abouti à la programmation de six représentations au centre Gabrielle Bernard de Moustier du 17 au 20 avril pour une dizaine de classes de 5e, 6e primaire et 2e secondaire. "Dans un décor très simpliste, les deux acteurs ont véhiculé des messages très forts. L’idée, c’était d’aborder de façon artistique un sujet lourd qui prend vie dans les écoles et qui dépasse amplement les murs des cours de récréation. Les élèves étaient ravis."

Après chaque représentation, un débat était organisé avec les élèves et différents représentants d’associations: l’AMO Basse-Sambre, Excepté jeune, la zone de police, le service J de la Commune ainsi que Jemsa et l’ASBL Bol d’Air Basse-Sambre. "Chacun pouvait exprimer son ressenti, voire ce qu’il ou elle avait vécu. Certains élèves ont expliqué avoir déjà été victimes de cyberharcèlement, d’autres de moqueries à l’école."

Vers une cellule anti-harcèlement ?

Ce partenariat ne compte pas s’arrêter à cette pièce de théâtre et ces débats. Il est question d’aller plus loin grâce aux référents des diverses associations. "Nous avons d’abord fait passer le message suivant: si un élève est victime de harcèlement, il peut en parler autour de lui. Nous les avons conseillés et leur avons donné des pistes d’orientation." Ensuite, ce qu’espèrent les différents opérateurs, c’est un travail de fond avec les différents établissements scolaires de l’entité. "Un suivi est, par exemple, déjà prévu avec la police au sein des classes. Nous aimerions également que les écoles mettent en place une cellule anti-harcèlement, ce qui n’est pas encore le cas pour toutes. Elle permet aux élèves qui le souhaitent de témoigner de manière anonyme."