Moustier-sur-Sambre: les pompiers doivent secourir un ouvrier blessé et coincé dans une cale

L’ouvrier étant coincé et blessé, il a fallu faire appel aux pompiers de la zone Val de Sambre et plus spécialement à la cellule du Grimp (Groupe recherche intervention en milieu périlleux). Venus avec un véhicule de matériel et une auto-échelle, les pompiers aux ordres du lieutenant Stéphane Falque ont œuvré durant plus de trente minutes afin de remonter et sécuriser le blessé à l’aide de cordages et civière de montagne.

Ce dernier, blessé aux membres inférieurs, a été conduit vers le site d’Auvelais du CHRSM.