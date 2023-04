Exposition posthume à Spy : Charles Maget, de l’hyperréalisme local aux frontières, nues, du (sur)réel

©Charles Maget

La famille du peintre, né en 1938 et décédé fin 2015, profitera de cette première exposition posthume à Spy, pour offrir ce panorama, 2m44 de long, à la Commune de Jemeppe. " Elle rejoindra le centre culturel, dont les murs sont suffisamment grands !", explique le 1er échevin Pierre Collard-Bovy.

Naturellement, le paysage a bien changé, le terril d’Arsimont a disparu. Mais l’œuvre, uniquement en nuances de gris, reste instructive. "Le cercle d’histoire locale a été mandaté pour réaliser des panneaux explicatifs.", précise le mandataire. La maison communale accueillera aussi un décrochage de 7-8 tableaux représentant des vues de l’environnement direct du créateur: Moustier, Temploux mais aussi Été 2020: grand incendie de Namur, une vision apocalyptique et désertique de la ville de Sambre et Meuse. Qui met le feu aux poudres.

Quelques traits en légèreté, deux gouttes d’aquarelle, voilà le pont de Jambes. Une œuvre qui tranche avec le reste. ©EdA

Extases et rituels

©Charles Maget

Car, dans la galerie Aarnor, entre bleu et rouge pétants, – " on s’attendrait à voir apparaître Mylène Farmer" –, on entre dans le vif et l’onirique du sujet: le surréalisme teinté d’érotisme. Sans pour autant lâcher la fidélité à (la frontière de) la réalité. " Charles Maget travaillait d’après photos, qu’il projetait sur le tableau au moment de le composer ", reprend Denis Javaux.

©Charles Maget

Dans ce melting-pot aéré: on croise des monuments (de Namur ou d’Égypte, en passant par l’architecture très carrée du peintre Gaston Bogaert), des objets, des animaux, des références à Magritte ou Genot et des jeux avec les échelles de grandeur. Puis, des reines, des muses, en tenue d’Ève et dans des poses variant entre extase et rituels.

Le studio photo de celui qui était aussi… contrôleur TVA accueillait souvent des modèles féminins – parfois rencontrées dans le train – qui n’avaient pas peur de se dévêtir. Des dizaines d’anonymes ont ainsi pris la pose éphémère tandis que le pinceau et l’huile les rendraient immortelles. "On peut être étonné du nombre de femmes prêtes à poser nue mais, pour en avoir parlé avec d’autres artistes, raconte Denis Javaux , il s’agit moins d’un jeu érotique et sexuel qu’une manière de reprendre confiance en soi, en son corps. "

©Charles Maget

©Charles Maget

Doté très tôt du sens des perspectives et d’une habileté au crayon et à la gouache, Charles Maget a exploré son art durant des décennies, jusqu’à découvrir l’aérographe, plus éthéré. En témoigne un hommage à Maria Callas, jouant de transparence. Dans sa carrière, Charles Maget a réalisé près de 250 tableaux, une quarantaine (en plus de nombreux dessins et études) est à voir, peut-être à acheter, à Aarnor.

Du 14 au 30/04. Les ve de 15h à 18 h 30, les sa de 11h à 18h et les di de 11h à 13h. 1, rue de la Sauvenière à Spy.