Jemeppe: la dame aux chapeaux, bientôt costumière de Manneken Pis (Vidéo)

Son talent est reconnu partout dans la province et au-delà. La preuve, les commandes affluent de partout et de tous les horizons. Les demandes varient, les techniques aussi. "Je peux avoir un travail très rigoureux en suivant précisément des patrons pour des képis de groupe de marche de l’Entre Sambre et Meuse comme je peux créer un chapeau sur demande en collaboration avec une mariée ou la maman de la mariée et du marié (rires). C’est la partie plus créative. Je m’amuse et ça, c’est le plus important."

Si elle est autant courtisée, c’est aussi parce que son savoir-faire se fait rare ces dernières années. "Nous ne sommes plus que deux, avec Dhaenens à Bruxelles, à créer nos propres chapeaux en Wallonie et à Bruxelles. C’est du fait maison. Si mon carnet de commandes affiche complet jusqu’en juin, c’est parce que le folklore a repris en force après plusieurs années de restrictions Covid mais aussi parce que les responsables de la société bruxelloise ont décidé d’arrêter la confection de pennes pour les étudiants. J’ai donc repris leur clientèle." Pas de panique, il y a toujours de la place pour les urgences. "Les mariées qui cherchent un chapeau sur-mesure, par exemple. Je réussis toujours à trouver une solution !"

"Les Molons, mes plus grands fans"

Parmi ses clients, on retrouve donc des étudiants, des membres de folklore, des majorettes ainsi que des visages bien connus du Namurois: les quarante Molons. Depuis neuf ans, ils lui commandent des chapeaux et lui demandent aussi de reprendre leur cap, leur pantalon. "Ce sont mes plus grands fans, plaisante Magali. À tel point qu’ils m’ont demandé de leur confectionner un costume pour le Manneken Pis au mois de juin. C’est un honneur."

Elle a déjà toutes les mesures pour commencer le costume, sans oublier celles pour le chapeau. "C’est une première pour moi. Je suis super contente car c’est un travail unique: Manneken Pis n’est pas symétrique. Son bras, à gauche, n’est pas au même endroit qu’à droite par exemple. Je dois aussi lui confectionner un pantalon en deux parties: une pour l’avant, l’autre pour l’arrière. C’est un beau défi et c’est ce qui m’amuse, me passionne dans mon métier." Une qualité indéniable chez Magali.