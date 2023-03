Au départ, ce livre devait s’appeler Je voulais juste respirer. En effet, j’ai commencé l’écriture de l’ouvrage à ma sortie de l’hôpital après un séjour en soins intensifs pour cause d’infection au coronavirus. J’ai bien cru mourir et la seule chose qui m’importait était de respirer. Avec le temps, j’ai voulu y glisser tout ce qui m’était arrivé depuis la sortie de mon livre Toutes ces gouttes…". Il fallait donc trouver un autre titre. J’ai alors questionné les membres de mon comité de lecture, en expliquant en quelques mots le contenu du livre et surtout, comment j’étais enfin sortie du tunnel, en obtenant les grâces demandées à Lourdes en 2011, lors de ma retraite, assimilée à une disparition volontaire.

On m’a proposé plusieurs titres, dont ex-voto. J’ignorais la signification de ce mot mais en me documentant, j’étais convaincue que ce titre était fait pour ce livre.

Il s’agit donc d’un témoignage ?

Absolument, ce livre vient compléter la trilogie de mon parcours. Le premier volet, Un coquelicot en hiver ? Pourquoi pas, relate mes premières années empreintes de violence, maltraitance et comment je suis entrée en résilience. Dans le deuxième volet Toutes ces gouttes", je parle des difficultés de l’édition, la sortie de l’ombre, l’aide aux victimes et la chute inévitable à trop m’oublier. avec un départ précipité à Lourdes pour demander de l’aide, une reconnaissance, un soutien. Bref, un miracle.

Enfin, dans ce troisième et dernier volet, on découvre les coulisses de mon hospitalisation, mais aussi la sortie du tunnel et la puissance des miracles. Car ce n’est pas un miracle qui s’est produit, mais plusieurs ! Je n’en dis pas plus.

Dans vos livres, vous transmettez des messages à vos lecteurs, quel est celui qu’il faut retenir de ce livre ?

La puissance des miracles, pour peu qu’on les énonce clairement. Il ne faut jamais oublier que les tunnels font partie du paysage, mais qu’ils ont tous une sortie. En fait, tout est déjà là, lorsqu’on demande une faveur, il faut juste être prêt à l’accueillir au bon moment, ouvrir les yeux et ne jamais cesser d’y croire. Je me suis toujours accrochée à l’espoir et j’ai fini par obtenir gain de cause. Je sais qu’il y aura d’autres tunnels sur ma route, mais je suis prête et j’aimerais qu’avec ce livre, d’autres personnes comprennent que les zones de brouillard sont des murs qu’on traverse ; ces zones ne sont pas éternelles. Il faut s’accrocher et aller de l’avant. Ce qu’il y a de bien avec l’espoir, c’est qu’il est gratuit, illimité, disponible, bienveillant et sans effets secondaires. Ce qui est triste, c’est que peu de personnes en sont conscientes et sombrent dans le désespoir. Il faut que ce livre éveillent les consciences et ravive l’espoir.

Quel est votre souhait le plus cher ?

J’aimerais que ce livre aide et accompagne un maximum de gens. Qu’il puisse revêtir la forme d’un ex-voto, une grâce dont on ne doute pas un seul instant qu’elle va s’accomplir. J’aimerais faire entrer l’espoir dans chaque foyer qui me lira, que ce bonheur auquel j’ai droit, soit partagé le plus possible car lorsqu’on donne, on reçoit bien plus.

Présente à la foire du livre

Avec ce livre, Betty Batoul termine sa trilogie

Betty Batoul sera présente à la foire du livre de Bruxelles, pour rencontrer ses lecteurs et dédicacer son nouveau livre. Elle sera entourée des auteurs qu’elle publie, grâce à sa maison d’édition Un Coquelicot en hiver située à Ham-sur-Sambre.

Les livres publiés sont principalement des témoignages de vie dont la résilience reste la thématique privilégiée. Programme des dédicaces, foire du livre de Bruxelles, du 29 mars au 2 avril 2023, stand 204, Shed2 :

– Betty Batoul, du jeudi 30 mars 10h au dimanche 2 avril à 19h.

– Véronique Roppe, jeudi 30 mars de 13 à 16h et vendredi 31 mars de 10 à 13h.

– Cécile Hoebeke, samedi 1er avril de 10 à 13h.

– Corentin De Ron, samedi 1er avril de 13 à 16h.

– Aurélie Lefèvre, dimanche 2 avril de 10 à 13h.

– Caroline Bertrand, dimanche 2 avril de 13 à 16h. Th.C.