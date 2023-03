Jemeppe 2 000: de chancre à paradis des chineurs

Le site de Jemeppe 2 000 ne jouit pas d’une bonne réputation. À l’abandon et même squatté, c’est un endroit bien connu des forces de l’ordre. Mais depuis qu’il a été racheté, il y a une volonté de faire table rase du passé. Alors qu’une importante partie des bâtiments qui longe la chaussée d’Eghezée sera prochainement rasée (voir cadrée), l’autre côté du site, accessible depuis la rue François Hittelet, renaît de ses cendres. On y retrouve différents services, comme la donnerie, des petits commerces et, désormais, une brocante permanente dans un hangar de 4000 m2, comme l’ont indiqué nos confrères de Sudpresse. Un paradis pour les chineurs. "De nombreux brocanteurs cherchaient un lieu couvert pour s’adonner à leur passion dans la région, commente David Piron, responsable des locations et du site. Avec mon associé, nous avons donc lancé le projet de La belle brocante. Pour le coup d’envoi ce week-end, nous avons attiré une quarantaine de vendeurs samedi et pas moins de 60 dimanche. Le bilan est ultra-positif tant pour les chineurs et les vendeurs. Le samedi, le parking était plein à craquer."