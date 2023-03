Extinction de l’éclairage public à Jemeppe: 79 100 € économisés

Les différents groupes de l’opposition ont voté en faveur de cette dernière option. Édouard François (Liste du Mayeur) a tout de même posé une condition. "Oui si les bâtiments communaux sont éteints." Il faisait référence à l’éclairage en continu du centre culturel Gabrielle Bernard. "J’ai questionné le service technique à ce sujet, répondait Stéphanie Thoron. C’est avant tout un éclairage privé (NDLR: il ne dépend pas de celui sur la voie publique). Pour qu’on puisse éventuellement le couper certaines heures de la nuit, nous pourrions installer un minuteur afin de ne pas mobiliser un agent pour éteindre et allumer le bâtiment chaque jour. La demande est en cours." Mais il ne pourrait s’agir que d’une extinction partielle des feux pour des raisons de sécurité. "Ne prend-on pas le risque de voir notre beau mur blanc tagué ? s’interrogeait l’échevin de la Culture, Pierre Collard-Bovy. Raison pour laquelle le collège est en réflexion pour éteindre une partie des lumières plutôt que l’entièreté."

Pas plus de vols sans éclairage

Enfin, Pierre Seron (Peps) se demandait si la fermeture de l’éclairage public avait provoqué une augmentation de vols ou d’accidents sur le territoire. La réponse, chiffres à l’appui, est claire: c’est non. "Il n’y a pas eu d’accident entre le 1er novembre et le 31 décembre 2022. Quant aux vols, si on regarde par rapport à 2020 (13 vols) et 2021 (5 vols), il n’y a pas non plus d’augmentation (11 vols). J’ajouterai également qu’il y a eu, sur le territoire, 8 vols entre le 1er janvier et le 14 mars 2023." Édouard François (Liste du Mayeur) concluait avec cette information: "Un policier m’a dit ceci: à partir de minuit, on ne peut pas patrouiller car on ne voit rien. Vous pouvez m’expliquer ?" La bourgmestre, visiblement pas au courant de cet élément, en référera au chef de corps. L’occasion d’investir dans des lunettes infrarouges pour régler cet éventuel souci ?