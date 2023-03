Jemeppe : deux conteneurs pour se loger en urgence à Ham (Vidéo)

Le 16 juillet 2022, un camion déposait deux grands conteneurs bardés de bois à Ham, à deux pas du quartier des Fauvettes. Huit mois plus tard, la Commune et le CPAS de Jemeppe ont enfin pu inaugurer, mercredi, ces habitations sociales d’un nouveau genre: les logements modulaires, déjà utilisés pour reloger les sinistrés des inondations. "Un choix innovant dans la mesure où le temps entre sa création et son emménagement par un locataire est raccourci", indique le ministre wallon du Logement, Christophe Collignon.