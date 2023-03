Jemeppe: une remorque food-truck pour toutes les fêtes

À l’intérieur, il y a tout le nécessaire pour organiser un événement: un frigo, un barbecue au gaz et un comptoir. Il contient également une tonnelle, des mange-debout, tables et bancs. Il n’y a donc plus besoin de courir à droite et à gauche pour louer ou demander du matériel à prêter. "C’est tout l’intérêt du projet", sourit Camille Graulich. Et ce qui en fait sa particularité et sa force, c’est sa gratuité. "Toutes les associations de la Commune peuvent en disposer: ASBL, mouvements de jeunesse, clubs de sport… C’est, en d’autres mots, une aide logistique à leurs activités."

Aussi pour les particuliers

En parallèle, les commerçants et indépendants qui ont participé à cet achat ont reçu des bons pour l’utiliser eux-mêmes ou bien pour en faire profiter leur entourage. "La volonté, c’est que la caravane bouge dans la commune." Il est également possible pour un Jemeppois d’en profiter. Mais dans ce cas, ce dernier devra payer pour la location ou se fournir chez un des indépendants qui a financé le projet. "Dans tous les cas, il est demandé de prendre contact avec le responsable de la location, le boucher Olivier Hance (071 78 62 30). C’est lui qui gère également l’agenda de la caravane."

La caravane, inaugurée vendredi soir, est désormais sur la route jemeppoise. "Et ce pour cinq ans, détaille la chargée de projet. Passé ce délai, nous nous remettrons autour de la table avec les indépendants pour voir si nous continuons avec une nouvelle caravane ou si, faute d’intérêt, nous mettons un terme au projet." Un second cas de figure que les participants au projet n’envisagent pas une seule seconde.